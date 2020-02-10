新冠病毒颗粒不能在空气中长时间存在

9日晚上9点，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部召开第19场新闻发布会，重点介绍新冠肺炎疫情防控科研攻关有关情况。

发布会上，华中科技大学公共卫生学院副院长徐顺清表示，目前来看，气溶胶传播要考虑特殊环境，比如在手术室产生大量病毒，才会产生气溶胶传播。气溶胶传播不等于空气传播，病毒颗粒不可能在空气中长时间存在。一般情况下，戴口罩可以防止气溶胶传播。此外，粪口传播的途径，即使有也比较好控制，只要注意个人卫生，这种传播途径比较容易切断。

对于疫情发展的规律和阶段等问题，中国工程院院士、湖北省新冠肺炎疫情防控科研攻关组专家陈焕春表示，病毒的特性是喜冷怕热，从病毒性疾病发病的规律来看，从头年10月到次年4月是病毒性疾病高发期。目前，湖北疫情处在高发时期，但现在已摸索出了经验和办法，控制传染病主要是消灭传染源、切断传播途径、保护易感人群。

陈焕春表示，新型冠状病毒与蝙蝠中发现的SARS相关病毒拥有87.1%相似度，与SARS病毒有79.5%的相似度。与一个云南的蝙蝠样本中发现的冠状病毒的相似度高达96%。

陈焕春还表示，新冠病毒可能存在多个中间宿主。人类新发传染病中约78%都与野生动物有关，要尽量少养野生动物，更不能吃野生动物。

（记者常理）