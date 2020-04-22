现有证据表明新冠病毒起源自动物

据新华社日内瓦4月21日电（记者 刘曲）世界卫生组织发言人21日表示，当前媒体和社交平台上流传着一些有关新冠病毒起源的谬论和阴谋论。世卫组织认为，就现有证据来看，这一病毒起源自动物而非实验室人为制造。

世卫组织发言人法德拉·沙伊卜在联合国日内瓦办事处例行记者会上说，该组织目前正与两种“大流行”斗争，分别是新冠疫情大流行和“虚假信息大流行”。针对近期在媒体和社交平台上流传的一些有关新冠病毒起源的谬论，她表示，所有已知证据都表明新冠病毒源自动物，而不是经实验室人工干预或制造而来的。

她说，目前来看蝙蝠最有可能是这类病毒在自然界中的贮主。至于新冠病毒如何从蝙蝠传给人类，目前还不得而知。肯定存在中间宿主，也就是说由另一种动物将这种病毒从蝙蝠传给人类。世卫组织欢迎各国科研人员努力寻找新冠病毒来源，目前已有多个团队正开展这一工作，其中包括来自中国的团队。

新华社莫斯科4月21日电 俄罗斯《消息报》21日援引流行病与微生物学专家亚历山大·谢苗诺夫的话说，关于“新冠病毒被人为添加基因片段”的说法与事实不符，这种说法实际上是为了掩盖某些国家“卫生系统的无能或抵御疫情方面的过失”。

谢苗诺夫现任俄联邦消费者权益保护和公益监督局下属“帕斯捷尔”流行病与微生物学科研所副所长。他说包括法国病毒学家、诺贝尔奖得主吕克·蒙塔尼耶在内的一些西方人士称“新冠病毒系人工制造”的说法与事实不符。通过对病毒进行基因组测序，研究人员完全可以区分病毒是起源于自然还是由人工制造。

在回答为什么会出现这些言论时，谢苗诺夫认为，有些人声称新冠病毒源自人工制造“是为了掩盖其卫生系统的无能或抵御疫情方面的过错”，这类说法实际上是欲盖弥彰。