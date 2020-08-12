热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

感染人类后，基因突变才剧增

新冠病毒源于自然界又有新证据

2020年08月12日08:36 来源：科技日报

国际战“疫”行动

自新冠肺炎疫情暴发以来，世界科研人员争分夺秒地对其展开调查分析与科学研究。除了研究如何预防和治疗新冠肺炎患者之外，研究中的很大一部分问题集中在新型冠状病毒是如何产生的，它于何时何地首次出现，何时开始在人与人之间传播，该病毒是否来自于蝙蝠，在传染给人类之前有没有中间宿主，以及新冠病毒为何能如此快速地在人与人之间传播等问题。至今半年多过去了，科学界对上述问题尚无共识。近期，俄罗斯科学家对其中一些问题的研究或许有重要意义。

俄罗斯科学院信息传输问题研究所生物学家亚历山大·潘钦，在分析了大量新冠病毒基因组的突变后得出一重要结论：新冠病毒起源于自然界。

亚历山大·潘钦将相关研究成果发表在美国《同行评议科学杂志》（PeerJ）上。俄罗斯塔斯社（以下简称俄塔社）和《消息报》等媒体也对此进行了报道。

俄塔社报道说，亚历山大·潘钦比较了新冠病毒、非典病毒（SARS）和普通感冒病毒基因组中点突变的积累情况，研究了这些病毒感染人类后基因相对突变的概率等问题。在比较了超过1000个新冠病毒基因组、200多个SARS病毒和40多个普通感冒病毒基因组，以及一些相似的动物冠状病毒的基因后，研究人员发现，所有人类感染的新冠病毒基因组中存在着1000—2000点基因突变，这意味着基因突变基本是在人被病毒感染后才出现的。

科研人员对这些突变基因进一步研究发现，新冠病毒具有一个非常显著的特征，而这种特征在其它冠状病毒中不存在。新冠病毒的基因组中存在许多异常的突变，它们导致基因中的鸟嘌呤（G）分子被尿嘧啶（U）取代，而鸟嘌呤是组成RNA和DNA链的4个“字母”之一。新冠病毒的基因组中发生突变的比例接近15%，这几乎是新冠病毒在感染人之前的基因突变的10倍。

亚历山大·潘钦指出：“我们发现，新冠病毒基因组中鸟嘌呤突变成尿嘧啶的比例在病毒传播给人类后几乎增加了10倍，而这一特征在SARS病毒病原体的基因组中几乎没有显现出来，感冒病毒基因组也不具备这样的特征。”

亚历山大·潘钦说，研究还发现，其他类似冠状病毒感染人类之前和之后的鸟嘌呤被尿嘧啶取代的数量基本上一致。他称，新冠病毒的这一独有特征在美国、中国等国家的病毒基因中同样存在。

依据新冠病毒的这一特性，亚历山大·潘钦提出，很早以前，新冠病毒感染了蝙蝠，但蝙蝠的细胞很好地保护了自己，这种病毒在蝙蝠体内突变较少，蝙蝠细胞和新冠病毒共生了；而当新冠病毒感染了人之后，人体组织不具备应对这种病毒的保护特征，人体可能发生高水平的氧化应激反应，从而导致基因中许多鸟嘌呤被破坏，变异基因开始积累，积累到一定程度性质就改变了，病毒变得具有攻击性了。

亚历山大·潘钦认为，上述研究成果表明，新冠病毒起源于自然界。

根据世界卫生组织统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已超过1900万例，累计病亡人数超过70万，疫情仍在全球迅速蔓延。世界各国提高预防和治疗新冠病毒的能力迫在眉睫，面对新冠病毒的溯源问题，全球科学家依然任重而道远。

（科技日报莫斯科8月10日电）（本报驻俄罗斯记者 董映璧）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn