新冠病毒源于自然界又有新证据

国际战“疫”行动

自新冠肺炎疫情暴发以来，世界科研人员争分夺秒地对其展开调查分析与科学研究。除了研究如何预防和治疗新冠肺炎患者之外，研究中的很大一部分问题集中在新型冠状病毒是如何产生的，它于何时何地首次出现，何时开始在人与人之间传播，该病毒是否来自于蝙蝠，在传染给人类之前有没有中间宿主，以及新冠病毒为何能如此快速地在人与人之间传播等问题。至今半年多过去了，科学界对上述问题尚无共识。近期，俄罗斯科学家对其中一些问题的研究或许有重要意义。

俄罗斯科学院信息传输问题研究所生物学家亚历山大·潘钦，在分析了大量新冠病毒基因组的突变后得出一重要结论：新冠病毒起源于自然界。

亚历山大·潘钦将相关研究成果发表在美国《同行评议科学杂志》（PeerJ）上。俄罗斯塔斯社（以下简称俄塔社）和《消息报》等媒体也对此进行了报道。

俄塔社报道说，亚历山大·潘钦比较了新冠病毒、非典病毒（SARS）和普通感冒病毒基因组中点突变的积累情况，研究了这些病毒感染人类后基因相对突变的概率等问题。在比较了超过1000个新冠病毒基因组、200多个SARS病毒和40多个普通感冒病毒基因组，以及一些相似的动物冠状病毒的基因后，研究人员发现，所有人类感染的新冠病毒基因组中存在着1000—2000点基因突变，这意味着基因突变基本是在人被病毒感染后才出现的。

科研人员对这些突变基因进一步研究发现，新冠病毒具有一个非常显著的特征，而这种特征在其它冠状病毒中不存在。新冠病毒的基因组中存在许多异常的突变，它们导致基因中的鸟嘌呤（G）分子被尿嘧啶（U）取代，而鸟嘌呤是组成RNA和DNA链的4个“字母”之一。新冠病毒的基因组中发生突变的比例接近15%，这几乎是新冠病毒在感染人之前的基因突变的10倍。

亚历山大·潘钦指出：“我们发现，新冠病毒基因组中鸟嘌呤突变成尿嘧啶的比例在病毒传播给人类后几乎增加了10倍，而这一特征在SARS病毒病原体的基因组中几乎没有显现出来，感冒病毒基因组也不具备这样的特征。”

亚历山大·潘钦说，研究还发现，其他类似冠状病毒感染人类之前和之后的鸟嘌呤被尿嘧啶取代的数量基本上一致。他称，新冠病毒的这一独有特征在美国、中国等国家的病毒基因中同样存在。

依据新冠病毒的这一特性，亚历山大·潘钦提出，很早以前，新冠病毒感染了蝙蝠，但蝙蝠的细胞很好地保护了自己，这种病毒在蝙蝠体内突变较少，蝙蝠细胞和新冠病毒共生了；而当新冠病毒感染了人之后，人体组织不具备应对这种病毒的保护特征，人体可能发生高水平的氧化应激反应，从而导致基因中许多鸟嘌呤被破坏，变异基因开始积累，积累到一定程度性质就改变了，病毒变得具有攻击性了。

亚历山大·潘钦认为，上述研究成果表明，新冠病毒起源于自然界。

根据世界卫生组织统计数据，全球累计新冠肺炎确诊病例已超过1900万例，累计病亡人数超过70万，疫情仍在全球迅速蔓延。世界各国提高预防和治疗新冠病毒的能力迫在眉睫，面对新冠病毒的溯源问题，全球科学家依然任重而道远。

（科技日报莫斯科8月10日电）（本报驻俄罗斯记者 董映璧）