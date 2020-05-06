世卫组织：新冠病毒来源调查需“以科学为中心”

世界卫生组织专家4日表示，对新冠病毒来源开展调查对防止疫情再次发生有重要意义，相关调查需要“以科学为中心”，而非出于政治目的。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗在当天的例行记者会上说，要了解新冠病毒，重要的是要了解病毒的动物来源。从目前已获取的大量病毒基因序列来看，新冠病毒源自自然界，而且最初来自蝙蝠。现在我们还需要了解病毒的中间宿主，即被蝙蝠携带的病毒感染并传染给人类的动物。从公共卫生角度来说，了解中间宿主非常重要，这样才能防止疫情再次发生。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在记者会上也表示，尽管遏制新冠疫情是当下最紧迫的任务，对新冠病毒来源的相关调查同样重要。世卫组织愿意接收所有可能指向病毒来源的信息，并基于所得信息做出分析和判断。但对病毒来源的调查需要“以科学为中心”，让科学家主导。

此前有美国官员称新冠病毒来源于实验室。瑞安表示，世卫组织没有收到美国政府提供的任何有关新冠病毒起源的数据或证据。

瑞安对中国科学家在新冠疫情中体现出的国际交流与合作精神表示赞许。他表示希望这种以科学为本的精神得以延续，因为只有基于科学的调查，才有助于查明新冠病毒的来源和动物宿主，造福全人类。（据新华社 记者刘曲）