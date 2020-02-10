疫情期间生娃指南
有妊娠合并症、并发症等高危孕产妇怎么进行产检？
按时接受产前检查，出现异常情况及时就医。
原建档机构成为新冠肺炎救治定点医院怎么办？
及早作出合理安排。对其中邻近预产期的，要协调落实产检及分娩机构，并及时通知到人，确保衔接。
发热孕产妇如何就诊？
1.由专人指引到发热门诊就诊。
2.能够明确排除疑似感染的孕产妇，可转至普通门诊就诊。
3.疑似或确诊孕产妇，按照规定尽快转诊至定点医院。
4.确诊孕产妇纳入“紫色”妊娠风险管理，落实高危孕产妇专案管理。
★ 严禁疑似或确诊孕产妇自行转诊
什么是疑似或确诊孕产妇产检和住院分娩定点医院？
1.各地根据本辖区孕产妇数量、助产技术服务资源，指定一批综合救治能力较强的助产机构。
2.优先保障疑似和确诊孕产妇的收治。
★ 孕产妇定点医院名单应当及时向社会公布
孕产妇定点医院有哪些责任？
1.切实为疑似和确诊孕产妇提供产检和安全助产服务。
2.应当设置隔离病区或隔离病房。
3.床位数量根据实际情况确定并及时动态调整。
来源：国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制《关于加强新型冠状病毒肺炎疫情防控期间孕产妇疾病救治与安全助产工作的通知》
4.保障设施设备和人员配备。
来不及转诊至孕产妇定点医院怎么办？
1.所在医疗机构应当做好隔离防护措施，在产妇分娩后及时评估产妇健康状况。
2.确认安全后转运至定点医院落实后续治疗措施。
3.各地应当组建由产科、儿科、呼吸科、感染科等多学科参与的专家指导组，指导做好辖区内危重感染孕产妇救治工作。
疑似或确诊感染产妇分娩，如何保证新生儿安全？
1.产科应当至少提前30分钟通知新生儿科医生到场。
2.产妇为疑似病例、确诊病例和确诊后未痊愈者，暂停母乳喂养。
3.经新生儿科评估一般情况良好的，转入新生儿隔离观察病区。
4.疑似感染产妇连续2次核酸检测阴性的，新生儿可转出隔离观察病区，实施母婴同室或居家护理；如母亲核酸检测阳性，新生儿隔离观察至少应当达到14天。
5.确诊感染产妇分娩的新生儿，应当在隔离观察病区观察至少14天。
6.新生儿如出现反应欠佳、呼吸困难、发热或有其他重症临床表现的，应当及时转入新生儿救治能力强的定点医院。
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