农产品是否有附着新冠肺炎病毒的可能？ 专家：几率很低

人民网北京2月9日电 （刘卿）农产品在运输、售卖等过程中是否有附着新冠肺炎病毒的可能？农产品买回家后应该如何处理才能放心食用？如何对我们生活的环境进行消毒？9日，在国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员冯录召针对网友提出的疑问，进行一一解答。

冯录召表示，病毒通过飞沫、直接接触等方式污染到蔬菜、肉和水果的几率很低。蔬菜、肉、水果买回家后需先用流水清洗。建议新鲜蔬菜、水果不要放置太久，暂时不食用的肉类要冷藏、冷冻，因为如果放置时间过长，可能变质滋生大量细菌。

“蔬菜、肉类不要生食，需炒熟吃，水果尽量削皮，处理生食和熟食的切菜板及刀具要分开。”冯录召说，病毒在温度56℃状态下，30分钟内就能被杀死，而炒菜等温度能达到100℃甚至更高。同时，处理蔬菜、肉类、水果后要及时洗手。

冯录召认为，目前新型冠状病毒是否经粪-口途径（消化道）传播，虽尚待进一步明确，但通过将食物洗净煮熟，“饭前便后”洗手等方法可预防病毒经消化道传播。

“新型冠状病毒对紫外线和热敏感，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸、和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。”冯录召表示，部分地区车辆进小区或单位时，车辆轮胎都要消毒，或对马路喷洒消毒剂，这属于过度消毒。消毒是切断传播途径、控制传染病流行的重要手段，但不宜过度，按照规范来做，注意潜在风险。