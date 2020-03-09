国家邮政局点赞“逆行者”：快递小哥一人上门能减少100人出门

人民网北京3月9日电 （王国菁）9日，国务院联防联控机制就邮政快递业服务疫情防控和复工复产有关情况举行发布会。会上，国家邮政局市场监管司副司长侯延波表示，疫情出现之后快递小哥作为“逆行者”非常不容易，他们一人上门，就能减少一百个人出门，有力的服务疫情防控工作。快递小哥们在家庭中可能是父亲、也可能是母亲，还可能是孩子，但在大义面前，快递小哥体现出了担当。

中通快递北京厂洼路网点快递员李杰称，自己从事快递行业已有11年。面对此次疫情，他认为每个人都要出一份力量。

他介绍，春节期间送件不多，正月初八以后快件逐步增加，这周每天从早晨大概忙到晚上七八点钟。

“我想全国300万快递小哥和我的想法是一样的，我们最初的想法就是出自己的一份力量，把快件送好，安全的、快速的送到客户手中。我们多跑路，让客户少出门。做好自己的防疫工作，就是为国家做出了一些贡献。”李杰表示，