孕产妇儿童虽易感，做好防护不必害怕

编者按

连日来，新型冠状病毒感染的肺炎疫情一直牵动着人们的心。疫情凶险，而儿童和孕产妇又是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群，加上冬季原本就是儿童感冒咳嗽发烧的高发季，孕妇也要定期出入医院做各种产检，如何保护孕产妇和儿童不被感染成为政府和很多家庭最为关心的话题。2月1日，国家卫健委专门召开主题为“孕产妇和儿童疫情防控”的新闻发布会；2月2日国务院发出《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》。

守护好妇女儿童的生命安全是全社会和每一个家庭的责任，在重大疫情面前，来不得半点麻痹和松懈。专家提醒，孕产妇一定要听从医生建议进行产检，目前孕产妇正常的产检基本可以保证，各级医院都制定了一系列防控措施。孕妇、儿童和家人一定要养成良好防护习惯，如勤洗手、戴口罩、手不要乱摸一些地方、不去人多的地方、要尽量与人保持一定距离等。而疫情期间，儿童接种疫苗，应单独预约，分散接种；如果没有流行病学史，孩子发热可以前往儿童医院正常就诊；儿童应用儿童专用一次性口罩做好防护。

我们相信，只要大家听从医生建议，高度重视，防护到位，科学应对，一定会最终战胜“新冠”病毒，保证每一位妈妈和孩子的健康。

发烧咳嗽先去发热门诊，不要随意减少检查次数

病毒虽凶，孕妇定期孕检更重要

近期国家卫健委组织编制印发了《新型冠状病毒感染不同风险人群的防护指南》，随着疫情不断发展，对于孕产妇其及家人来说，也面临如何防护的问题。中国妇女报·中国妇女网记者为此采访了相关专家。

孕妇虽是易感人群，但不建议减少来医院产检次数

2月2日发布的《关于做好儿童和孕产妇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》明确指出，儿童和孕产妇是新型冠状病毒感染的肺炎的易感人群。首都医科大学附属北京妇产医院主任医师丁新在接受记者采访时表示，由于妊娠期间孕妇处于特殊免疫耐受状态，加之妊娠中晚期的潮气量增加、增加肺内气体的过滤量，及妊娠子宫增大，膈肌上抬肺部扩张受到一定限制，因此，孕产妇是新型冠状病毒的易感人群。

对于其他一些慢性疾病患者，在这个特殊时期，可以酌情减少到医院的次数，但是对于孕妇来说，能不能减少来医院的次数呢？丁新表示，孕妇还是要听从产检医生的意见。“对于孕妇来说，孕期也是一个特殊时期，期间有可能发生如妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、血小板减少、双胎妊娠甚至多胎妊娠、贫血、早破水、宫缩等妊娠期并发症。如果不来医院进行定期产检，一旦出现一些妊娠期并发症，风险非常大。”丁新说，“我并不建议孕妇减少来院次数。至于个别情况下延误一次或早中孕期晚来一周两周，那也要跟产检医生商讨，特殊问题特殊对待。”

北京大学第三医院产科主任、国家产科质控中心副主任赵扬玉在“孕产妇和儿童疫情防控”的新闻发布会上表示，“孕产妇一定要听从医生建议进行产检。”目前孕产妇正常的产检基本可以保证，各级医院都制定了一系列防控措施。

人多地方不要去，家人做好防护不容忽视

丁新强调，孕妇和家人到家外散步或到医院产检时，尤其要注意做好个人防护。尽管医院都采取了消毒措施，但由于是易感人群，孕妇还是要特别注意养成良好防护习惯。比如，孕产妇和陪同家属一定要戴口罩；手不要乱摸一些地方；平时要尽量与人保持距离，最好是两米的距离；除了口罩，也可以带一个帽子等。要特别注意勤洗手，在医院上完厕所也要及时洗手，千万不能图省事。

有些孕妇遛弯时爱和家人到附近的商场或超市逛逛。从防护角度考虑，丁新表示，肯定不建议孕妇在这个时期外出，无论是旅游或是逛商场，这些人员聚集的地方都不建议去。

孕妇的家人、亲戚朋友，以及孕妇平时接触比较多的人，也要做好个人防护。

丁新说，对于还要上班的孕妇来说，如果路途比较远又没有车接车送的话，需要乘坐公共交通且单位人也比较多，在目前这种情况下，可以跟医生申请一下，进行适当休假，比如休几个星期的假，避开疫情。

记者了解到，目前有些孕妇为了避免与别人接触，吃完饭都不敢下楼了。丁新表示，这样也完全不必要，对于患有糖尿病的孕产妇，还是建议饭后要活动半个小时。“虽然说北方冬季天气有点儿寒冷，但是总待在家里，对孕妇体重控制等各方面没有好处。这个时期孕妇可以适当下楼活动一下，但一定不要到人群密集的地方，要选择空旷的地方走走路，溜溜弯，做好防护，戴好口罩，千万别着凉。

孕妇发烧咳嗽应先去发热门诊

赵扬玉提醒，如果孕妇有发热、咳嗽等情况，建议直接先到发热门诊，然后再进行后续检查，一定要配合医院进行体温筛查及流行病学筛查。医院会按照国家卫健委要求进行排查。在确诊之前需要就地隔离，避免交叉感染。在诊断的同时，根据病情，医院可以组织多学科进行分析。确诊后，要用专用车辆转诊到定点医院进行诊治。

丁新也表示，如果孕妇没有相关产科一些紧急问题，如已经发烧，还是应该先到有发热门诊的医院去做筛查就诊。无论是新型冠状病毒感染，或是甲流、乙流，其实对孕妇都是有一定风险的。如果孕妇已经感冒发烧了，肯定要先排除上述病毒感染。如果只是一个普通感冒，也是要积极治疗。还有就是应加强监测胎儿的情况，因为在出现这些感染时，也担心会对孩子有影响，而发烧确实是可能对胎儿有一定影响的。

“如果孕妇出现过发烧，或者有感冒、打喷嚏、头疼等症状，或者是家里人及外来亲属有来自疫区或旅行史并出现这种症状，一定要如实向医生汇报。”丁新还强调，如果隐瞒一些情况，孕妇来分娩的时候不如实汇报，患病之后可能影响到周围孕产妇包括医务人员。这样是非常危险的，不管是无意或恶意的隐瞒，如果造成严重后果，是需要负刑事责任的。

孕妇确诊后还能不能继续妊娠？

国家卫健委妇幼司王亮介绍，对于疑似和确诊的孕产妇，应当到定点医疗机构集中救治。各地正积极采取措施，指定一些在产科、新生儿科综合救治能力较强的医疗机构为孕产妇提供疾病诊治和安全助产服务。

赵扬玉表示，目前，还没有足够数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。如果孕妇在妊娠早期出现持续高热，病毒将对胚胎组织产生一定危害。孕妇确诊后能不能继续妊娠要综合病人的具体情况，包括孕周、疾病严重程度等，必要时需要和产科、传染病科、重症ICU、新生儿科的医生共同讨论，到底是继续妊娠还是终止妊娠，都要以保证孕妇的安全为前提。至于用药对胎儿的影响，赵扬玉认为，大多数抗病毒药物在妊娠期用药相对安全，但一定要严格在医生指导下进行。（记者 耿兴敏）

疫苗单独预约分散接种，防护要用儿童专用口罩

“新冠”疫情来了，儿童如何防护？

2月1日，国家卫健委召开主题为“孕产妇和儿童疫情防控”的新闻发布会，专家提醒，疫情期间，儿童接种疫苗，应单独预约，分散接种。如果没有流行病学史，孩子发热可以前往儿童医院正常就诊。儿童应用儿童专用一次性口罩做好防护。

发热儿童无流行病学史可正常就诊

孩子发烧，应该去普通医院就诊还是去新型冠状病毒肺炎的定点医院就诊？北京儿童医院急诊科主任王荃强调，疑似患者的病史是重要判断依据。她表示，发热儿童如果发热前14天内有武汉地区或其他有本地病例持续传播地区的旅行史或者居住史，或者是发病前14天内曾接触过来自武汉或其他有本地病例持续传播地区的发热，或者是有呼吸道症状的患者，或者是有聚集性发病和与新型冠状病毒感染者接触的流行病学的关联史时，需要去医院的发热门诊就诊，如果确诊，转往定点医院进行专科救治。

如果没有明确的上述流行病学史，孩子出现发热以后可以前往儿童医院正常就诊。“带孩子就诊时，一定要如实向医生提供病史，千万不要隐瞒，因为这样才能让孩子得到更快更准确的诊治。”

疫情期间，孩子的疫苗还应按时接种吗？

王荃建议，家长在与预防接种门诊的医生沟通过孩子的具体情况之后，依需求单独预约，分散接种。“如有特殊情况导致接种延迟，大部分疫苗只需在条件允许的情况下尽早‘补打’就可实现接种目的。”她还表示，一些需要连续接种的疫苗，短时间、暂时的中断并不会导致之前接种的疫苗失效。但有一些疫苗是不能延迟接种的，比如狂犬病疫苗。

专家也提醒，冬季是呼吸道疾病高发季节，如果孩子因特殊原因不能及时接种疫苗，家长应减少孩子外出，加强防护，避免感染。

儿童防护应用儿童专用口罩

“家长一定要买儿童专用的一次性口罩，千万不要用大人的口罩代替，否则实现不了防控病毒感染的作用。”王荃提醒，对于一些低龄孩子，家长可以通过做游戏、角色扮演等方式引导孩子戴口罩。“1岁以下的孩子是不太适合戴口罩的，家长能做的就是减少孩子外出，做好居家消毒、清洁等工作。”

国家卫生健康委疾控局近日发布的《预防新型冠状病毒感染的肺炎口罩使用指南》提醒，建议儿童选用符合国家标准GB2626-2006 KN95，并标注儿童或青少年颗粒物防护口罩的产品。儿童使用口罩需注意以下事项：1.儿童在佩戴前，需在家长帮助下，认真阅读并正确理解使用说明，以掌握正确使用呼吸防护用品的方法。2.家长应随时关注儿童口罩佩戴情况，如儿童在佩戴口罩过程中感觉不适，应及时调整或停止使用。3.因儿童脸型较小，与成人口罩边缘无法充分密合，不建议儿童佩戴具有密合性要求的成人口罩。

王荃还提醒，孩子喜欢到处摸碰，家长要看住并及时制止。孩子外出时，家长可以随身携带含有酒精类的一次性手消毒液给孩子消毒，回家后要及时更换衣物，注意勤洗手。

生活防护可遵循《儿童防控指南》

中国疾病预防控制中心1日发布的新型冠状病毒防控指南（第一版）中的儿童防控指南明确要求：1.不要去人多的地方，不参加聚会。2.外出一定要戴上口罩，记得提醒爸爸妈妈和爷爷奶奶戴好口罩。3.作息规律，健康饮食。饭前便后认真洗手。在家多和爸爸、妈妈一起做做体育运动。4.从现在起，养成打喷嚏或咳嗽时用纸巾或袖肘遮住嘴巴、鼻子的习惯。5.如果有发烧、生病的情况，一定要配合爸爸、妈妈及时去医院就医。（晓想）