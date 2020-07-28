北京疾控中心发布乘坐省际客运公共交通健康提示

人民网北京7月28日电（董兆瑞）今天上午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第161场新闻发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火发布乘坐省际客运公共交通健康提示。

7月20日，北京市疫情防控应急响应级别由二级下调为三级后，开始逐步恢复低风险地区的跨市地面公交、省际长途、旅游包车、出租汽车出京客运。随着经济社会生产生活秩序加快恢复，人员流动增加，随之带来的疫情反弹风险也会加大。为有效降低新冠病毒省际传播风险，预防新冠肺炎，单位和个人要严格落实防控措施。

一是身体不适要尽量避免乘坐公共交通出行。有发烧或呼吸道症状人员，或近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的人员，尽量不搭乘公共交通，不做长途旅行。健康人出行，需提前了解目的地疫情状况，建议不前往中高风险地区。

二是保持良好个人卫生习惯。注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻。接触可能被污染的物品后必须洗手，或用手消毒剂消毒。遵循卫生礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩，纸巾应弃置于垃圾箱内，不随地吐痰。旅程途中要遵守防疫要求，佩戴口罩，与他人保持1米以上安全距离，如有症状要及时报告和就医。

三是运输运营单位要落实单位责任。候车室和车辆运行前应进行充分通风，门把手、座椅、扶手等乘客经常触摸的部位要定期清洁消毒，卫生间保持清洁干爽，提供洗手液，保证水龙头等设施正常使用，垃圾及时清理。行驶期间保持车厢内空气流通。集中空调通风系统、厢式电梯换气扇应保证运转正常。

四是运输管理人员和工作人员要落实健康监测报告制度。做好个人防护，科学佩戴口罩，保持个人卫生、工作服清洁卫生，勤洗手。出现发烧或呼吸道、消化道传染病症状时不得上班，尽快就医。

五是乘客要配合运营单位管理。尽量选择刷卡、扫码等无接触方式充值、购票。遵守运营部门疫情防控规定，如戴口罩、测体温、扫健康码等。