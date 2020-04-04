张文宏提醒：乘坐飞机时要“防火防盗防隔壁邻居”

张文宏在线交流

人民网北京4月4日电 新冠肺炎疫情目前正在全球加速蔓延，为帮助广大在法留学生和华人华侨更好地了解疫情、应对疫情，北京时间4月4日18：00（巴黎时间4月4日12：00），中国驻法国大使馆邀请张文宏教授与在法华人华侨、留学生等通过人民网“人民好医生”客户端进行在线交流，回答海外同胞们关心的疫情发展、个人防护等热点问题。

法国南方华人总商会会长潘春林提出，飞机上有发生感染的情况，对于往返于国内外的乘客来说，坐飞机有哪些注意事项和防范措施？

张文宏指出，飞机在设计时已经考虑了运行过程中的通风要求。飞机客舱每2到3分钟就会置换一次空气。另外，飞机上的空气循环系统和过滤功能可大大降低病毒在飞机上扩散蔓延的可能性，而且根据相关要求，飞机机舱内会定期消毒。所以机舱内基本是安全的。

大部分人到达机场后，会经过至少一次防疫检查，特别是经过飞机航班转机，到达机场降落会有工作人员为旅客做检疫、取样。

张文宏表示，因为病毒接触以后，病毒有一个复制的过程，一般来讲，复制需要时间的，所以，很难判断这个病毒是在飞机上感染还是在其他的地方感染。有可能在离开所在地时已经感染了，只不过落地的时候被检测出来。

“在乘飞机的时候也要防火防盗防隔壁邻居。”张文宏教授提醒大家，乘坐飞机也不能排除在飞机上被身边人所感染，这个风险依然是存在的。所以首先还是要加强个人防护，不要忘记佩戴口罩，且尽量不要摘下。要保持一定的距离，在条件允许时，尽量和其他旅客分散坐、隔出空位；两个人讲话，至少要有一个人是戴口罩的，并且不能同时摘下口罩吃饭，同时吃饭，风险极高。从国外回国，飞行时间较长，一定要吃东西，增强个人抵抗力。可以带点牛肉干作为零食。（王晓华）

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