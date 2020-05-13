中国疾控中心：低风险地区可以召开各种会议 但防控措施须到位

人民网北京5月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友就常态化防控后，开会、举办会展活动等该如何召开的问题回应表示，现在全国大部分地方都处在低风险地区，在这些地区各种会议都可以召开，但需要防控措施到位。

吴尊友表示，如果能够视频召开的会议还是尽可能首选视频。需现场召开的会议，对会议人数、规模没有明确限制，要根据会场情况把握，就通风情况和工作需要进行安排，应尽可能开短会，尽可能缩小人员范围。开会期间做好一些防范措施，如保持通风，会议代表间保持一定距离，包括就餐也要按防控指南执行。

“会展展厅通风条件要好，同时消毒措施需跟上。”吴尊友说。会展过程中展览人员和前来参观、介绍人员也要保持一定距离，同时佩戴口罩。只要这些措施到位，出现疫情可能性非常小。

涉及到会议就会涉及到吃饭、聚餐。吴尊友表示，根据当前风险评估，聚餐也可以，但要把握一个原则，能不聚尽量不聚，能在户外吃的就不在室内，在室内要注意通风，尽可能缩短时间。