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专家回应影剧院等密闭娱乐场所开放：低风险地区个人需要做好四点防护措施

2020年05月13日15:41 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心环境所所长施小明表示，防控常态化与过去的正常状态相比，是不一样的概念。在疫情地区，包括中国和全球部分地区有疫情的情况下，转为常态化以后是有条件的开放，特别要考虑到低风险、中高风险这样的地区。

施小明提出，在中高风险地区，影剧院需要按照当地规定执行，建议暂缓营业。在低风险地区，个人防护要考虑四点。

一是优先采取网上购票或现场扫码购票方式；在现场购票或购买其他物品时，需保持一米线的社交距离。

二是尽量避免直接用手触碰影剧院的公共设备或者设施表面，特别要加强手卫生，勤洗手或者手消毒剂、消毒湿巾的使用，打喷嚏时用纸巾、手臂肘部遮挡口鼻。

三是随身携带口罩，当与其他人近距离接触尤其是一米距离内时要佩戴好口罩。

四是减少与朋友相约观影，尽量自己或者陪同家人观影。在影剧院内不要有过多的交谈交流，减少聚集性谈话。

施小明强调，影剧院等密闭室娱乐休闲场所，要重点做好以下六点。

一是做好准备工作。开业前要准备好消毒剂、口罩等防疫物资，制定好应急工作预案，建立员工健康监测制度。同时考虑要设置应急处置区域，要对员工加强培训，做好放映前的清洁和预防性消毒、通风换气等措施。

二是建立网络预约购票渠道。现场要采取非接触扫码购票方式，并推荐顾客采用这些方式。收银台、等候区要设置一米线。

三是采取预约限流、分散就坐，尽可能座位保持一米距离，这样增加人员的距离。影剧院入口要增加体温测量设备，所有人员都要进行体温检测正常后才可以进入。

四是要保持一些环境清洁卫生，每天定时对公共设施或包括放映厅、走廊、3D眼镜、座椅等高频率接触的物体表面，进行清洁消毒，并要进行记录。

五是要加强放映场所的通风换气，如果使用集中空调要保证空调运行正常，特别是要加大新风量的运行。营业结束后要采取一些清洁、消毒和通风换气的措施。

六是影剧院工作人员需要做好个人防护，佩戴口罩，同时做好手卫生相关工作。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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