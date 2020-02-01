赵扬玉：已入院观察或者待产的孕产妇 应避免过多家属探视

人民网北京2月1日电（记者 许心怡）1日，国家卫生健康委就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作中孕产妇、婴幼儿和托育机构的健康防护情况举行发布会。北京大学第三医院产科主任赵扬玉强调，住在医院的孕产妇，自我防护依然很重要，特别是避免过多家属来探视。

赵扬玉表示，孕妇已经入院观察，如果有发热、咳嗽，或者有感染人的接触病史，包括群体发病的病史等，医院会按照国家卫健委要求进行排查。“在确诊之前，最开始是疑似病人，高度怀疑的，原则是需要就地隔离，一定要安排在一个隔离的房间，进行一系列的防控措施，避免交叉感染。”赵扬玉说，“在这期间，对病情诊断的同时，根据病情情况，必要时会组织多学科针对病情进行分析等。”

赵扬玉提醒广大孕产妇，即使已经住进医院，自我防护依然重要，包括戴口罩、洗手等问题，不洗手不要乱触摸口眼鼻。“在这样一些日常管理中，自我防控加上医院的防控措施和严格的管理措施，孕产妇在医院住院观察还是相对安全的。”