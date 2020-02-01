确诊孕产妇可以继续妊娠吗？ 北医三院产科主任：以孕产妇生命为首位

人民网北京2月1日电（记者 杨迪）如果孕产妇被确诊感染新型冠状病毒，是否可以继续妊娠，会不会传染给胎儿？在今日召开的国家卫生健康委新闻发布会上，北京大学第三医院产科主任赵扬玉回应称，目前还没有足够的数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。在救治时，要以孕产妇的生命作为首位，在这个前提下考虑到用药对胎儿影响的问题。

赵扬玉指出，首先，关于治疗的问题，实际上如果确诊是新型冠状病毒感染，尤其是孕产妇，往往孕妇的特点是抵抗力相对比较低，也可能会有一些突发的问题。我们救治时，首先要考虑孕产妇的救治，这是最重要的。在这个前提下考虑到用药对胎儿影响的问题。

赵扬玉介绍，目前大多数抗病毒药物在妊娠期用药是相对安全的，但是由于妊娠期用药相对比较复杂，而且有时候在治疗过程中不是一种药，可能联合很多药在一起应用，所以药物之间的不良反应还是需要关注。针对这样一个问题，在治疗过程中，我们对于妊娠妇女确诊这样的疾病治疗，一定要严格在医生的指导下进行治疗，请大家不要盲目的采用其他的方式治疗。

另外，对胎儿有没有影响，是不是继续妊娠的问题，这个问题也确实比较关键，大家也比较焦虑。赵扬玉表示，对于这样的问题，从我们目前的数字来看，目前还没有足够的数据来证实新型冠状病毒感染有没有母胎传播的风险。

“我们特别理解孕妇和家属之间焦虑的问题，会综合病人的具体情况，包括孕周、疾病严重程度，必要时会和产科在内的医生，包括传染病的医生，重症ICU的医生，包括新生儿科的医生共同讨论，到底是继续妊娠还是终止妊娠。”赵扬玉强调，最主要考虑的点是在孕妇，要保证孕妇的安全为前提，这是最重要的。大家要注意一个问题，不管怎么样，只要妊娠早期的发热，持续的高热，或者是持续时间比较长的高热，病毒对早孕期的胚胎组织还是有一定危害的，还是需要关注的。