北京大学第三医院专家：目前没有依据妊娠合并新冠一定要终止妊娠

人民网北京7月11日电 （记者崔元苑）7月11日，国务院联防联控机制就巩固防控成果、保障妇幼健康有关工作情况举行新闻发布会。对于不排除新冠病毒存在母婴传播的风险的说法，北京大学第三医院产科主任赵扬玉回应说，从目前总体的研究综合分析来看，目前还没有足够的证据来证明或者支持孕妇感染了新冠病毒可以导致母胎的垂直传播。

对于妊娠合并新冠肺炎以后的孕妇是不是要继续妊娠，赵扬玉解释，从目前的研究来看，妊娠合并新冠，总体病情的严重程度和普通人群是基本相似的。妊娠合并新冠转为重症的概率并不比普通人群高。从目前的数据来看，妊娠合并新冠肺炎总体愈后相对还是好的。目前没有依据妊娠合并新冠一定要终止妊娠。

但一般情况下，只要妊娠合并新冠肺炎了，治疗的模式一定是多学科综合团队来进行救治。根据孕妇妊娠的周数包括严重程度来综合考虑是继续妊娠还是需要终止妊娠，要根据病情决定。

关于疾病治疗对胎儿的影响，赵扬玉表示，总体的治疗原则还是以母亲优先的原则，常规的治疗方法和手段对胎儿相对是安全的。