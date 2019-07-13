女性工作时间长 或增糖尿病风险

加拿大多伦多工作与健康研究所一项研究显示，女性一周工作时间长可能增加罹患糖尿病的风险。

研究所流行病学家马赫·吉尔贝-威梅特和同事分析7000多名上班族随访12余年的健康数据，希望了解工作时间是否影响糖尿病发病风险。研究人员在由最新一期《英国医学杂志·糖尿病研究及护理公开期刊》刊载的论文中写道，计入运动量、吸烟状况等多项可能影响糖尿病风险的因素后，他们发现，一周工作时间超过45小时的女性罹患糖尿病的风险比一周工作35小时至40小时的女性高51%。

研究人员并未在男性上班族身上发现这一关联。相反，一周工作时间长的男性罹患糖尿病的风险反而低于工作时间短的男性。

吉尔贝-威梅特称：“看到工作时间长对男性有一定保护作用，这令人惊讶。”她说，女性在工作之外通常得承担许多家务，因而不难理解工作时间长会对健康产生负面影响。而家有12岁以下儿童的女性，一周上班时间超过45小时对糖尿病发病风险的影响更重。

研究人员认为，工作时长对糖尿病风险影响出现性别差异的另一个原因可能是男女工作内容不同。研究中，一周工作时间较长的男性中，大约有三分之一工作时除了坐着，还需要经常站起来甚至走动，而工作时间长的女性中，只有8%时不时需要站立或走动。

工作时间长关联女性糖尿病风险增加可能是因为工作时间长的人压力水平更高，引起皮质醇等激素水平改变，从而影响胰岛素水平，降低分解糖的能力。另外，压力大还会扰乱睡眠，影响心理健康，进而影响胰岛素水平。