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病从口入! 瑞典研究称口腔细菌可能加重胰腺癌病情

刘佳俊

2019年07月15日14:11 来源：环球网

胰腺癌是指胰腺细胞发生癌变而产生的肿瘤，这些肿瘤细胞具有侵犯其他组织的能力。据法国健康杂志《medisite》报道，英国胃肠病学《GUT》杂志近日发布的一项瑞典研究结果显示，若口腔细菌转移到胰腺癌肿瘤中，可能会加重胰腺癌病情。

瑞典卡罗林斯卡学院的研究人员找来了105名胰腺癌患者，并从他们的胰腺囊肿液体中提取细菌DNA进行检测。通过比较囊肿中存在的细菌类型及肿瘤的严重程度发现，胰腺肿瘤中存在越多的口腔细菌，胰腺癌病情就越严重。

参与此项研究的马戈尔 萨乐贝博士表示，这一研究发现或将有助于预防及诊断胰腺癌。通过对口腔细菌进行检测，有利于尽早发现胰腺癌囊肿并及时进行切除。研究人员还指出，口腔细菌可能是在进行胰腺内窥镜检查时进入胰腺内的。因此，在检查前先用抗菌药物清洁口腔，可降低病情加重的风险。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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