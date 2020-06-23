北京中医医院儿科“三伏贴”开贴

昨日，在北京中医医院儿科诊室，医护人员正为就诊患儿贴“三伏贴”。 本报记者 方非摄

三伏天是一年中气温最高且潮湿、闷热的日子，最适合冬病夏治。昨天，在北京中医医院儿科，传统经典中医疗法——“三伏贴”正式开贴。

“一般来说，儿童反复呼吸感染、鼻炎、咽炎、扁桃体炎、反复咳嗽、哮喘等，都适合贴‘三伏贴’，实现冬病夏治。” 北京中医医院儿科主任李敏介绍，儿童贴敷要比成人多一个阶段，就是从夏至到头伏之前这20多天的时间。主要目的是起到醒穴、温经、通络的作用。一年来，孩子身体的穴位处于相对封闭的状态，醒穴后再进行贴敷，效果会更好，可达到纳阳摄气、扶正固本、强壮正气的作用，能提高儿童免疫力。

“您和孩子近期有没有去过北京新发地批发市场、海淀玉泉东市场……”因疫情防控需要，进入儿科前，家长和孩子都要先在预检分诊台测量体温，询问活动史。为避免患儿、家长聚集，北京中医医院儿科专门在现场分别设置了多个贴敷点。医院会根据诊位和贴敷房间的面积，决定每天放号的数量，严格控制人流量。

“顺着孩子的后脖子摸，最突出的那块骨头下方有个凹槽，是大椎穴，两侧是肺俞穴。除了这三个基础穴，鼻炎的孩子贴天突穴，位置在胸骨上窝中央，反复咳喘的孩子得贴膻中穴，在两个乳头连线的中央……”在贴敷点，一位医生正在给一个9岁的小男孩贴敷。她一边贴，一边耐心指导旁边的家长。

医生提醒家长，儿童贴敷时间为2至4小时。如出现局部皮肤发红、微痒及烧灼感，可随时揭去；如有发热应暂停贴敷，皮肤有破损、对贴敷有过敏者不能进行贴敷。贴敷当天，应禁冷饮和油炸食物、禁洗冷水澡和游泳。一般来说，连贴三年疗效最佳。（（记者 刘欢））