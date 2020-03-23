防病毒 要保护好孩子的鼻腔

最近，新冠肺炎疫情的变化牵动人心，虽说孩子的发病率不是太高，但婴幼儿却是呼吸道感染的高危人群。鼻腔是呼吸道的起始部位，是保护肺的第一道防线。鼻子是用来呼吸、闻气味的。除此以外，鼻腔对空气还起着过滤、清洁、湿润和加温的作用，可有效阻止空气中的灰尘和病菌进入人体。鼻腔中的鼻纤毛是其生理防御系统重要的组成部分。

正常情况下，鼻纤毛规律性地摆动推动黏液毯移动，可将鼻腔内菌群总量控制在安全水平；而纤毛的正常运动与鼻腔内的许多理化因素的稳定有关，如鼻腔内的温度、湿度、pH值等有关系。孩子鼻腔内鼻毛稀少，黏膜柔嫩，全身抵抗力和环境适应能力差。

尤其在冬春季节呼吸道感染高发期间，一旦因为受凉、机体抵抗力下降等各种原因导致鼻腔的局部免疫系统遭到破坏，就容易引起细菌、病毒乘虚而入。这时鼻腔成了一个病毒大本营，导致原有的鼻腔环境遭到破坏而引起流涕、鼻塞等局部症状，如果症状往下蔓延将导致咽痛、咳嗽、呼吸困难，甚至出现发热等全身症状。因此，要特别注意保护好鼻腔，保持良好的卫生习惯，做好孩子自身的防护，防止或减少各种呼吸道传染病对孩子们的“袭击”。

培养良好卫生习惯

1.平时要勤洗手。尤其在饭前便后，回到家中，在外触摸了门铃、电梯按钮等公共场所的物品时，要用流动水和肥皂或洗手液清洗手掌、手指、手背、手腕、指缝等部位，不要留死角，持续时间至少20秒以上。

2.不用手挖鼻子、揉鼻子。打喷嚏时，用纸巾、毛巾或衣袖遮住口鼻。

3.不将擤出的鼻涕随意擦拭在衣角、墙壁、门框等处。可用纸巾包裹后再弃之垃圾桶或厕所中，处理后立即洗手。

4.告诉孩子不要将鼻涕吞到腹中，以免引起恶心、呕吐。

5.勤洗衣物，并在太阳底下晾晒。

防护措施应做好

1.保持空气新鲜，注意室内通风。每天3次，每次半小时。防止吸入有害气体，如孩子被动吸入家长抽烟时的气体、空气中的臭氧、甲醛、一氧化碳或煤气等。

2.保持室内合适的温湿度。可以通过开加湿器或在地面洒水等方法增加湿度。尤其长期使用暖气、空调等更容易引起鼻腔干燥，甚至鼻出血，此时鼻腔正常的环境容易改变，病毒就有可能乘虚而入。

3.尽量不带孩子去商场等人群多、密闭、空气不流通的场所。必要时戴口罩。口罩大小必须与儿童的年龄相适应，太小不能罩住口鼻，太大口罩有缝隙，起不到遮挡作用。患呼吸道感染、鼻炎、鼻窦炎时也应戴口罩，防止传给其他人。

4.家长在接触孩子前均应该洗手。有呼吸道感染时，除戴口罩外，交流时应距离孩子1米以上。如果条件允许，应该更换照护人。

5.冬天外出时要注意保暖，用围巾或口罩遮挡，防止寒冷或干燥气体刺激鼻腔。

积极治疗鼻炎和鼻窦炎

孩子患有鼻炎、鼻窦炎，除了鼻塞、流涕等鼻部症状外，还可影响孩子的注意力、记忆力和智力等。此类孩子的抵抗力较同龄人差，故在疾病流行期间比其他孩子更容易感染，所以要及时治疗。

1.在医生的指导下使用鼻喷剂，防止滥用鼻药物，导致鼻腔黏膜受损而影响鼻纤毛运动，最终影响鼻腔局部环境，使其抵抗力下降。

2.家长千万不要随便在药店给孩子买滴鼻液。因为药店通常卖的是成人浓度的药品，并不一定适合儿童。

3.掌握正确的擤鼻方法。用手按住一侧的鼻翼，轻轻擤出对侧鼻腔的鼻涕，再用同样的方法擤出另一侧鼻腔的鼻涕。对于年龄小还不会擤鼻涕的婴幼儿，可以用柔软的手绢将鼻涕擦干净或必要时到耳鼻喉科就医。

4.加强锻炼，增强免疫力。适当运动，增强抵抗力：运动后如果出汗，此时应防止吹冷风。穴位按摩：用双手食指按摩鼻翼两侧的迎香穴（位于鼻唇沟中点鼻翼外侧0.5厘米～1厘米处）100次～200次。按摩之前把手搓热，手法不宜过重，以发红为宜。平时用冷水洗脸，可提高防寒能力，减少鼻炎的发生。（据健康报）