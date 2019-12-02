向着“制药强国”不断迈进

还记得电影《我不是药神》上映时，看着一个个被癌症击垮的生命和家庭，很多人潸然泪下。“正版药我吃了3年。房子吃没了，家人被我吃垮了。”由于中国此前新药研发能力薄弱，一些患者被迫购买价格昂贵的进口药，一个疗程的药费高达几十万元。长此下去，不仅患者及其家庭无法承受，中国医药产业也将受制于人。

正是在这样的背景下，中国医药改革大幕在2015年拉开，近年来，中国不断推出自主研发的抗癌新药，并获国际认可。日前，美国食品药品监督管理局批准中国新药泽布替尼用于治疗套细胞淋巴瘤，这是首款由中国生物医药公司自主研发、获得美国药监局批准上市的抗癌新药，是中国生物医药行业和临床肿瘤研究的一个里程碑。

据了解，泽布替尼为口服药，不用住院，能把癌症变成像高血压、糖尿病一样的慢性病，让患者长期正常地活下来。为什么这个药这么牛？其中倾注了科研人员大量的智慧和努力。有一组数字：研发一个抗癌新药，平均需要20亿美元，花上12至15年时间。这么难，研发团队还要迎头而上，是因为他们有着坚定的初心和决心：让国内癌症患者用上全世界最好的国产新药。

为了实现这个目标，41岁就当选美国国家科学院院士的王晓东毅然选择回国，创办百济神州生物科技有限公司，许多在科研领域已有所成就的学者自降工资加入，脚踏实地做科研，默默耕耘，近8年的努力终于开花结果。泽布替尼的面世，正是“中国制药”站起来、走出去的第一步。

王晓东的团队不是孤例。近年来，中国医药行业加快转型升级，尤其在药改、医改等政策利好驱动下，制药业兴起创新浪潮，大批科学家来到中国投入新药研发，为医药产业从仿制转向创新、从本土走向全球，注入了巨大活力。

百济神州公司开了一个好头。美国药监局批准上市后，泽布替尼大步走向海外，中国科学家、中国企业的研发成果真正实现了在国际上“落地”，实现了新药出海“零的突破”。这将激励更多药企持续创新投入，奋起直追，掌握更多关键核心技术，为全球癌症患者贡献更多“中国方案”。这也将推动中国向“制药强国”战略目标不断迈进，成为全球健康治理更加积极的参与者、建设者和贡献者。