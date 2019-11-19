国产新药获FDA批准 我国创新药走出国门

11月15日，百济神州公司宣布，其自主研发的BTK（布鲁顿氏酪氨酸激酶）抑制剂泽布替尼通过美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准，用于治疗既往接受过至少一项疗法的套细胞淋巴瘤患者。

百济神州中国区总经理兼公司总裁吴晓滨博士表示，泽布替尼通过FDA审批，实现了我国创新药“走出去”的心愿。

北京大学肿瘤医院淋巴瘤科主任朱军表示，近年来，我国淋巴瘤的临床治疗和药物研发步入快速发展的时期。曾经，我们只能期待国外的新药进入中国，如今情况发生了极大改变。作为临床肿瘤医生，能够参与并见证本土自主研发的新药在FDA获准上市，我非常欣慰。这代表着我国的创新能力和研究水平得到国际上的肯定，我们不仅能为中国患者研发新药，也能让更多国家的患者受益，为世界提供中国的治疗方案。

“泽布替尼研发历时超7年，是中国科学家与海内外临床专家的智慧结晶”。泽布替尼的主要发明人之一王志伟介绍，我们的目标是把自主研发的新药推向国际，做出能够比肩国际水平、赢得国际认可的好药。为实现这一点，我们始终对临床试验的质量进行严格把控。