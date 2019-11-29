医学营养有助康复治疗 我国特医食品发展迅速

随着生活水平不断提高,合理饮食已成为人们在日常生活中吸收营养、获取健康的主要手段。但对于那些进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或者特定疾病状态的人群，却需要借助于医学营养的力量，通过科学营养补充来恢复健康。

“在中国，慢病的高发和缺乏健康教育直接相关。医学营养的目的，就是为病人提供所需营养素，在健康受损的情况下，让患者得到较好的修复。”北京协和医院基本外科教授于健春在11月28日雅培举办的“康复之路，信赖医学营养”主题分享会上如是说。同时，她与北京协和医院临床营养科教授于康共同指出，社会各界应关注特殊医学用途配方食品对病人康复起到的积极作用。

医学营养有助于康复治疗

据了解，特殊医学用途配方食品可简称为特医食品，是为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。该类产品必须在医生或临床营养师指导下，单独食用或与其他食品配合食用。

“人的生老病死都不离不开营养，医学治疗也要以营养作为基础。尤其是在患有疾病的情况下，状态不同会影响到疾病结果。如何让患者更好的生活下去，这与营养有着密切关系。”于健春表示，在临床上她经常建议患者和老年人重视营养管理，并提倡病人在手术前服用营养素。

于健春还指出，慢性病在任何国家，都会透支包括费用在内的很多医疗资源，其中营养问题是根本。医学营养不仅对疾病的治疗有所帮助，还可以大量减少医疗费用。所以，这需要全社会、多学科广泛关注，特别是医生也要在与外界沟通的同时，为人们普及医学营养知识。

我国特医食品审核准入十分严苛

“在国外，特医食品已经比较成熟，服用该食品已成为普遍的医疗行为。目前在国内总量还很小，但已呈现快速增长态势。”于康指出，我国特医食品与国外相比虽起步较晚，但平均每年增长速度已超过37%，发展较为迅速。

对于国内从医护人员到消费者对于特医食品的认知仍比较模糊，甚至无法分辨其与保健品差别的情况，于康表示：“现在相关部门已经建立了非常严格，甚至可以说是全世界最苛刻的准入标准。从配方到生产，都有规定标准，还需要经过一些严格的验证。从2016年特殊医学用途配方食品注册管理办法发布实施以来，特医食品的发展达到了法规上进行规范的环节。”

于康还强调：“经过临床数据显示，特医食品在医疗过程中可让病人住院时间缩短，例如糖尿病人、慢性肾脏病人、体重异常病人都可通过相关特医产品改善身体状况，可以和正常人一样活得有质量，所以这是未来我们的一个重要发展方向。”

企业提供助力 推动特医食品发展

据于康介绍，成人特殊医学用途配方食品（简称FSMP）可分为全营养配方食品、非全营养配方食品以及特定全营养配方食品。近年来，已有许多企业开始涉足FSMP这一领域。

“作为全球医学营养品牌之一，我们以强大的科研实力作为基石，结合医学和营养学，为有需求的人提供从治疗到康复的全程医学营养。”雅培中国医学营养品业务总经理吴海英表示，“合理的营养是激发人类生命潜力的基石。雅培的全系列医学营养产品，涵盖了普通人群以及特殊人群的营养需求，可以让他们过上健康且具有活力的生活，同时也有助于我国应对老龄化社会在医疗、经济等方面的挑战。”

在于康看来，企业的加入有助于特医食品的良性发展。“我希望在加强管理的基础上，由雅培这样具有社会责任感的企业，引领好特医食品的发展路径。同时，企业与专家、媒体之间应加强沟通、相互学习，让疾病群体和需要特医食品的受众，合理规范地使用这一产品，从而获得医学营养，在治疗疾病的同时提升幸福感。”于康补充说。（董童）