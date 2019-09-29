朱洪文：中医药的发展离不开循证医学与现代化科技的结合

9月18日，由泰州市人民政府、中国（泰州）医药峰会组委会、中国药理学会、中国农工民主党生物技术与药学工作委员会共同主办2019中国（泰州）医药峰会在泰州召开。峰会期间，北京京东方电子科技股份有限公司副总裁朱洪文就中医药的发展如何与循证医学和现代科技进行结合接受采访。他表示，当代，中医药的发展离不开循证医学和现代化科技的结合。

朱洪文认为，循证医学是近年来在临床医学实践中发展起来的一门新兴临床发展学，改变了许多现代医学治疗疾病的用药原则和方法。使治疗方法更科学、更严谨。他表示，中医药学是中华民族的优秀文明成果，在理论和实践上，有独特的优势和鲜明的特色，引循证医学的方法进行中医临床研究，提高其科学化、客观化。西方人认可针灸理疗就是通过针灸刺激经脉得到相应区域的反应，加上针灸过后可以有效缓解疼痛，降低药物反应。他强调，循证医学必将对促进现代化起到不可低估的作用。

朱洪文指出，循证医学在验证过程中对各种医学理论不做评价、改造或排斥，仅着眼于临床疗效的真实性和有效性，用严谨的方法进行验证与分析，做出客观的评价。对于一些虽然不能纳入现代科学体系的医学理论，不能用现代科学知识解释其机理的疗法和药物，但临床确能行之有效也承认其应用价值。因此，各种医学应用循证医学，除使用统一的诊断、疗效标准外，基本不涉及自身的基本理论体系，回避各种医学理论的“兼容性”问题。

朱洪文表示，临床医学是一门实践科学，具有良好的重复性和可靠性的诊断治疗证据，其理论基础必然具有科学性。传统中医理论主要是一门临床实践的经验理论，而不是真正意义上的基础医学理论。不管中医理论如何艰深难懂，只要其临床诊断技术和疗效有高重复性和高可靠性，尽可保持其理论的独立性。中医能够与国际进行沟通的是疗效评价，尽管其理论差异很大，但疗效评价标准应该一致，只要能够拿出中医疗效的最佳证据，就能够获得国际的认可，从而使中医走向世界。引循证医学的方法进行中医临床研究，提高其科学化、客观化已势在必行。

由此可见，随着循证医学在中医药领域的不断应用实际，未来中医药也将迎来更多新的突破，更快的走向国际。