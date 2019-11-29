国家老年医学中心、北京医院肾内科副主任医师 刘 昕

不少老人一听说自己血尿酸值高，总是先有“医生，给我开药吧”的想法。但其实，调节生活习惯才是最重要的。

高尿酸老人要注意：第一，控制饮食，减轻体重。肥胖者减重后，大多数人的尿酸值会降下来。除了控制卡路里，还要注意不要摄入过多嘌呤。第二，尽量不要饮酒。啤酒中含有大量嘌呤，而且酒精本身就能升高尿酸值。第三，保证足量饮水。排尿的同时，能排除尿酸，但心脏功能和肾脏功能不好的患者要慎重。第四，适度运动。为了减肥和预防高尿酸引起的并发症，强烈建议患者动起来。不过，太剧烈的运动反而会引起尿酸增高，诱发痛风。所以，量力而为、长期坚持，才有效果。5.保持好心态。痛风患者中，急性子的人很多。这种类型的人，情绪易波动，尿酸值也易上升。

虽说高尿酸血症可以通过生活方式而改善，不是必须立即服药，但如果痛风反复发作(12个月内≥2次)、有痛风石、慢性痛风性关节炎、关节损伤、肾损伤等的患者要积极考虑药物治疗。

接下来说说痛风治疗。在痛风急性发作期，受累关节应得到休息,可将其抬高，进行冷敷。让发作部位受热、推拿和按摩都会起到反作用，应尽量减少活动。可在医生指导下规范使用止痛药物。

痛风急性发作控制后，感觉治好了一样，其实造成痛风发作的尿酸高这一毛病，还没从根本上解决。所以，对痛风的治疗此时才刚开始。通过降低血尿酸的治疗，使积累在体内的尿酸结晶溶解，才能预防痛风复发和可怕的并发症。

痛风治疗期间，一定别忘记多喝水及吃小苏打片碱化尿液。记得要不急、不躁、持之以恒。血液中的尿酸浓度突然下降后，由于沉淀在关节处的尿酸结晶大量溶解的缘故，有可能诱发痛风，所以应在医生的指导下，慢慢降低尿酸值。