治痛风先减体重
国家老年医学中心、北京医院肾内科副主任医师 刘 昕
不少老人一听说自己血尿酸值高，总是先有“医生，给我开药吧”的想法。但其实，调节生活习惯才是最重要的。
高尿酸老人要注意：第一，控制饮食，减轻体重。肥胖者减重后，大多数人的尿酸值会降下来。除了控制卡路里，还要注意不要摄入过多嘌呤。第二，尽量不要饮酒。啤酒中含有大量嘌呤，而且酒精本身就能升高尿酸值。第三，保证足量饮水。排尿的同时，能排除尿酸，但心脏功能和肾脏功能不好的患者要慎重。第四，适度运动。为了减肥和预防高尿酸引起的并发症，强烈建议患者动起来。不过，太剧烈的运动反而会引起尿酸增高，诱发痛风。所以，量力而为、长期坚持，才有效果。5.保持好心态。痛风患者中，急性子的人很多。这种类型的人，情绪易波动，尿酸值也易上升。
虽说高尿酸血症可以通过生活方式而改善，不是必须立即服药，但如果痛风反复发作(12个月内≥2次)、有痛风石、慢性痛风性关节炎、关节损伤、肾损伤等的患者要积极考虑药物治疗。
接下来说说痛风治疗。在痛风急性发作期，受累关节应得到休息,可将其抬高，进行冷敷。让发作部位受热、推拿和按摩都会起到反作用，应尽量减少活动。可在医生指导下规范使用止痛药物。
痛风急性发作控制后，感觉治好了一样，其实造成痛风发作的尿酸高这一毛病，还没从根本上解决。所以，对痛风的治疗此时才刚开始。通过降低血尿酸的治疗，使积累在体内的尿酸结晶溶解，才能预防痛风复发和可怕的并发症。
痛风治疗期间，一定别忘记多喝水及吃小苏打片碱化尿液。记得要不急、不躁、持之以恒。血液中的尿酸浓度突然下降后，由于沉淀在关节处的尿酸结晶大量溶解的缘故，有可能诱发痛风，所以应在医生的指导下，慢慢降低尿酸值。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn