嘌呤、尿酸，导致痛风的元凶到底在哪里？

痛风是一种代谢类疾病，发作起来苦不堪言，并且可能引起多种并发症，如高血压、高血脂、2型糖尿病。和糖尿病一样，这种疾病目前是无法彻底治愈的，只能通过合理饮食配合药物控制来缓解，那么痛风是由什么引起的呢？咨询时医生总提到尿酸、嘌呤、海鲜，这些和痛风又有什么关系呢？

痛风发病的主要原因是血液中的尿酸含量过高。尿酸化学名称为2,6,8-三氧嘌呤，在人体内没什么生理功能，正常情况下，1/3尿酸由大肠排出，2/3经肾脏由尿液排出，这样才能维持血液正常的尿酸浓度。当人体由于某种未知原因导致代谢紊乱，体内尿酸无法正常排出，就会使得血液中的尿酸含量过高，尿酸从血液中以结晶形式析出并沉积在关节、软组织和肾脏，当尿酸结晶积累到一定程度痛风就发作了。

人体内尿酸又是哪里来的？尿酸是嘌呤在人体氧化代谢后的产物。嘌呤是音译词汇，指一种杂环有机物。人体内的嘌呤80%来自人体自身核酸的氧化分解，剩下20%则主要从食物中摄取，嘌呤在肝脏通过黄嘌呤氧化酶氧化为尿酸。

所以追根究底，嘌呤才是导致痛风的元凶，痛风和饮食习惯有很大关系，患有痛风的人要严格控制饮食，减少食物中嘌呤的摄取。沿海地区痛风患者的比例更高，有人说就是因为常食用海鲜，其实也不全面，海鲜中的贝类、鱼类确实含嘌呤较多，属于高嘌呤食物，但海参中嘌呤的含量确是很少的。动物内脏中的嘌呤含量也很高，比如心，每100g心中含嘌呤高达800mg以上。有一些蔬菜也属于高嘌呤食物，如紫菜、香菇、菜花、菠菜等。当然，如果非要吃这些食物，也可以将其水煮后撇去汤食用，因为嘌呤可以溶于热水，反复水煮后的食物嘌呤含量会大幅减低。另外，酒类也是痛风病人需要忌口的。其实酒中嘌呤含量很低，但却含有大量的鸟苷酸，鸟苷酸在人体代谢的产物就是嘌呤。

本文由首钢医院内科主任姚震进行科学性把关。