邓光锐：全额预付模式激发县级公立医院内生控制力

近日，“强县域 千县行” 全国片区交流会全国县级医院综合能力提升典型案例宣传浙江站活动举行。会上湖北省黄冈市黄州总医院院长邓光锐在《改在实处，革在深处》主题演讲中指出，全国98%以上的县级公立医院是县级的龙头，强县域的重点是强县人民医院，强县域的核心是强基层。

湖北省黄冈市黄州总医院院长邓光锐

邓光锐指出，省部级医院常年存在一号难挂、一床难求的就医局面。而在县级医院及基层医疗机构，上午病人看完了，下午便无病人可看，医生资源闲置的同时医生技术也难以提升，从而难以获得老百姓信任和选择。他认为，县级公立医院改革除了要提升综合服务能力外，还要开展医共体建设。

邓光锐表示，在黄州市，黄州总医院具体实施医改决策，承担全区办医职能，探索以区级重点医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽，村卫生室为基础的区乡村一体化医共体模式。信息化建设为医共体助力，通过智能云巡诊车、签约一体机，让老百姓在家门口就能享受到健康体检，家庭医生签约服务。黄州总医院建立了信息化平台，包括家庭医生签约系统、村医系统、电子病例等，为以后分级诊疗和远程会诊提供了基础。

“医共体建设，离不开医保。在医保支付方式改革中，我们采用全额预付模式，即在除扣城乡居民医保资金个人账户部分，慢病管理部分，扣大病保险部分，风险金等后剩下的全部留给医院。这一支付方式，激发了县级公立医院的内生控制动力和院长控费动力”。邓光锐指出，黄州总医院已经突破了县级公立医院的壁垒，实行了学科的重新整合，从大学科组织架构管理平台以人员整合为基础，业务协同为过程，绩效考核为结果、数据展示为评价的共建构想，人才横向组合，通过联体大学科统一排班，充分发挥优质医疗资源下沉，从根本上解决了资源浪费问题。

邓光锐表示，为使医共体建设纵深推进。黄州总医院实现了疾病预防全域覆盖、全员参与、全程管理，从而推动了健康管理向全人群、全生命周期和全方位覆盖。(王国菁)