“你守护生命 我守护你—人民爱医行动”线上启动会暨五一专场活动在京举行

人民网北京4月30日电 在五一国际劳动节即将来临之际，为深入贯彻落实习近平总书记关心爱护医务人员的重要指示精神，持续关爱“新时代最可爱的人”，4月30日，在人民日报社指导下，人民网联合腾讯基金会发起举办“你守护生命 我守护你—人民爱医行动”线上启动会暨五一专场活动，向广大一线医护工作者致敬，为他们送去关心和慰问。

参加此次线上启动会的嘉宾有，国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉、中华全国总工会网络工作部部长王君伟、北京医院院长王建业、武汉市第七医院副院长郭险峰、湖北黄冈市黄州总医院院长邓光锐以及主办方领导人民网常务副总编辑赵强、腾讯基金会秘书长葛燄。会议由人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰主持。

为助力奋战在一线的广大医务人员解决实际困难和后顾之忧，从2月19日开始，人民网·人民健康以“人民好医生”客户端为平台，以人民日报、人民网所属媒体资源为核心，搭建起疫情报道的新媒体传播矩阵，同时为公益组织、爱心企业履行社会责任搭建起对接通道。截至目前，共有43家企业机构参与，共捐赠价值超过11.25亿元的物资和服务，为湖北以及援助湖北的医护人员家庭送去贴心慰问与关怀。

为了给“新时代最可爱的人”送去更多关爱，在五一国际劳动节即将到来之际，人民网联合腾讯基金会举办此次“五一特别专场活动”，选取全国各地共100家医疗机构，对医务人员及其家人进行点对点捐赠，向他们致以崇高的敬意。

人民网常务副总编辑赵强在致辞中指出：“疫情发生后，人民网、人民健康迅速行动，发挥资源优势和传播特长，传递权威信息，回应群众关切，提供公益服务。在抗击疫情报道中展现了党的新闻工作者应有的责任担当。未来“人民爱医行动”还将作为长期项目开展下去，充分发挥央媒的品牌价值，传播优势，秉持公益属性，融合各类政企资源，致力于打造关爱医务人员及其家庭的第一服务平台。”

“国有大义，医者逆行。疫情期间，医务人员坚守在疫情防治的最前沿，为人民群众的生命健康保驾护航。在他们后方，来自全国各地的爱心人士、志愿者们，则努力为医务人员提供各种各样的支持保障。”国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉呼吁全社会都能把对医务人员的关心、理解和支持长期保持下去，让“人民爱医行动”长久传递。

在五一国际劳动节和“5.12”国际护士节即将来临之际，焦雅辉向广大医务人员致以节日的诚挚问候。她指出：“这次抗击疫情的医疗救治过程中，护士队伍是最辛苦的，特别是在武汉，援鄂医疗队员三分之二是护理人员，其中很多是90后、95后。从他们身上，我们看到了国家和民族的未来与希望，看到了爱岗敬业、大爱无疆的职业精神和崇高的南丁格尔精神。”

中华全国总工会网络工作部部长王君伟致辞表示：“健康所系，性命相托。疫情期间，医务人员在关乎人民生命安危的重大考验面前，义无反顾地战斗在最危险的工作岗位上。为了更好地保障医务人员的日常生活和需要，全国总工会发出通知，要求各级工会尽最大努力为医务人员办实事。不仅从日常生活上予以切实关心，还要在精神上给予特殊的关爱。”

“疫情发生以来，各级工会第一时间组织工会干部走访慰问疫情防控一线的医务人员，协助为医务人员家属提供一对一的老人照料、子女托管、物资采买等服务，减少医务人员的后顾之忧；为医务人员提供心理咨询、正餐组合包等服务，从生活和心理层面关爱医务人员；全国35家工人疗养院、职工医院积极参与疫情防控、治疗和医务人员的休整工作。”王君伟说：“医务工作者是职工队伍的重要组成部分，工会是职工之家，永远是医务职工的坚强后盾，竭诚为医务人员服务是每一名工会干部的职责。”

“为这个时代最可爱的人加油鼓劲、爱心守护，是一件特别有意义的事情。”腾讯基金会秘书长葛燄表示：“回顾三个多月来的战疫历程，在人民日报指导下，我们有幸参与到相关融媒体的合作中，向社会传播正能量。3月20日，人民网与腾讯看点联合发布了“做碗温暖的面”H5活动，开展热干面制作在线挑战赛，为武汉人民加油。截止到3月24日，H5的点击量达5300万，全国网友参与人数达到3000万，总共制作了2.53亿碗热干面。每一碗热干面都代表着全国人民对武汉人民的真切祝福。”

“作为互联网企业，腾讯在此次战疫中，在物资支援、技术支援、人员关怀、科研以及医疗事业等领域尽己所能全情投入。其中专门设立了‘致敬战疫人物基金’，为确诊感染的一线医务人员和因公殉职的一线医护人员家庭进行资助。”葛燄希望，在今年的“99公益日”与大家继续合作，共创全社会拥医爱医的良好氛围。

在医护代表连线环节，北京医院院长王建业表示：“人民爱医行动”的意义不仅仅是资助某个项目或者资助一些医务人员的家庭，更大的意义在于让更多的人关注医务人员，尊重医务人员的劳动，了解医务人员的辛勤付出。特别是在这次战疫中，广大医务人员在疫情肆虐的情况下勇敢逆行，奔赴最危险的一线，彰显了广大医务工作者在国家危难之时敢于担当、勇于奉献的精神，展示了他们精湛的医术。

谈及带队的感受，王建业感触地说，那时最担心的就是队员的安全。“疫情之初，大家对于病毒传染的力度有多大、传染性有多强、致死率有多高都不是很清楚，能去、能勇敢地迈出这一步，就已经很不简单。特别是护理人员，我们医院的151位援鄂队员中，103位是护士。他们对于患者的接触时间最长、最密切，劳动最辛苦，感染的风险比医生还要大。”王建业动容地说。

“我相信武汉的医务工作者交出的答卷是‘不论生死，逆向而行’。”武汉市第七医院副院长郭险峰回顾当时“拼命”的场景，似乎仍历历在目。“48小时内将医院由一家综合性医院改造成一个定点医院。病人量超过想象，床位非常紧张，日门诊量最高时达到1400多人。48张床位的病区，开一个病区满一个病区，仍然满足不了需求。医务人员超负荷运转，穿着防护服在病区里面十个小时出不来，心理压力非常大。但医务人员们还是擦干眼泪，继续上。”

郭险峰认为，通过这次战疫，对医院和医务人员是一次洗礼和锻炼，相信医务人员们未来会更加努力地守护生命，将之作为自己最神圣的职责。

从武汉到黄冈不足80公里，黄冈一度成为湖北除武汉之外疫情最严重的地区。面对严峻的考验，黄冈市黄州总医院院长邓光锐介绍：“当时为了阻止疫情的蔓延，黄冈市决定设立定点救治医院。消息一出，不到三个小时，黄州总医院就有268名医护人员报名请战。‘无论生死，不计报酬’是他们的口头禅。在黄州总医院统一指挥调度下，24小时内就改建了两所定点医院。”

邓光锐表示: “在这场疫情阻击战中，黄州总医院旗下的7家医疗机构上下一盘棋，在疫情防控、医疗救治、后勤保障等方面最大限度地实现了统一调度、密切配合、高效运转，为及时阻止疫情蔓延，为抗疫取得阶段性的重大胜利，提供了有力保障。”

疫情终将过去，但社会各界对医务人员的关爱行动将接力传递。活动最后，全体嘉宾共同在线启动“你守护生命 我守护你—人民爱医行动”。汇聚社会各界力量，佑其身躯、爱其羽翼、送之温暖、解之所难，以实际行动关心关爱医务工作人员、致敬“新时代最可爱的人”。