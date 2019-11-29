延时喷剂，用多了反而不勃起

受访专家：北京协和医院泌尿外科主任医师 李宏军

在不少成年男性看来，性爱时间的长短，直接影响男子汉的自尊心。渴求通过药物、保健品、性用品来延长性爱时间、改善性功能成了多数成年男子的迫切需求。延时喷剂就是近年来非常受欢迎的一类产品。目前市场上以“延时”“持久”为卖点的喷剂类产品种类多，且销量大。记者网上搜索延时喷剂时，排序前十的商家月销量大都超过了1万单。

但记者调查发现，延时喷剂类产品既不属于药品，又不具备保健品的批号，而是被划为消毒类产品。不管是国外进口的各类“神油”，还是宣称植物或中药材提取物的延时喷剂产品，我国并无相关的统一规范标准。

北京协和医院泌尿外科主任医师李宏军教授告诉《生命时报》记者，虽然市场上的延时喷剂品牌多到让人目不暇接，但这些产品使用方法都一样，直接喷洒涂抹在男性生殖器位置，快速见效。可以判断，这类产品的作用原理大都是表面麻醉作用，降低外生殖器的敏感性，从而提高激发射精的刺激强度、延长性爱时间。延时喷剂类的产品分类比较复杂，不好简单判定有效成分是哪些，要看产品说明书中列出的成分表。不过，一般医院使用的延时药品或含有延时功能的避孕套里，有效成分大都是利多卡因类或地卡因类等表面麻醉剂。

记者也发现，很多自称没有麻醉剂成分的产品会添加大量酒精或丁香、肉苁蓉等中成药，成分复杂。仔细查看产品成分表中，发现不少品牌产品中标识的有效成分仅是醋酸氯已定，资料显示其主要用于皮肤及黏膜的消毒，并没有证据证明其有延时功效。

“随着现代社会的发展，社会生存环境压力越来越大，性健康问题正在严重影响个人健康和两性关系。”李宏军表示，以“时间论英雄”的观点影响甚广，很多男性希望通过借助一些外力来显示“男性雄风”，所以延时喷剂这类主打“延时”功效的产品才特别火爆。延时喷剂虽可使射精时间延长，但不一定能百分百治疗早泄问题。

“没有需要的人最好不要尝试。”李宏军提醒，即使有需求，也要根据自身情况认真选择，查看成分、效用强弱等。如果延时喷剂的有效成分主要是利多卡因或地卡因的话，因其作用机理是表面麻醉，从而会使男性自身感觉降低，长期使用可能会引起勃起问题。所以，早泄且又合并勃起功能障碍的人，尽量不要使用这类产品。

李宏军指出，男性不能过度追求时间长，对待性爱，首先应注重感情；勃起时间短多是生活方式或疾病所致，改善生活方式、及时就医才是最佳选择。用延时喷剂，解决了暂时问题，却可能掩盖造成勃起问题的真正病因，反而造成更大的身体伤害。（记者 张 健）