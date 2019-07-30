抑郁好了 “性趣”却没了

案例：梅梅几年前曾患过抑郁症，最近又复发了。我为她开了一种抗抑郁药。两周后，梅梅再次来到门诊，鼓起勇气询问这个药是不是对“那方面”有影响？她说，自己服药一段时间后，感觉变得性冷淡了，而之前性爱很正常。梅梅很恐慌，自己才三十多岁，很担心这种情况会持续下去。

事实上，有些抑郁症患者发病时，症状之一就是性欲降低，对性刺激的反应不敏感，性爱时的快感也减少。当然，不是所有的患者都会这样，但通常抑郁越重越明显。相应的，抑郁缓解之后，性欲和性能力也会如情绪回暖一样恢复常态。但要承认，有些抗抑郁药在性功能方面的副作用不容小觑。有位患者曾说，以前那方面还会想一点，现在吃药了，一点都不想了。更为糟糕的是，有的患者会残留性方面的副作用，比如抑郁缓解了，但就是没有“性趣”，即使不再服用某些抗抑郁药，性冷淡依然存在。曾有年轻的女性患者因为性生活不和谐而造成婚姻亮起红灯。不少患者或家属为此感到烦恼，有的患者甚至因此再次陷入抑郁。

服用抗抑郁药出现的性功能下降，在男性和女性中均会出现，男性会报告得多一些，毕竟女性可以被动参与性活动而男性不行，不论是勃起功能障碍，还是射精延迟，都会影响他们的性体验。临床上，医生注意到这个问题后，找到了一些解决办法，比如合并使用某种抗焦虑药、换用化学机制不同的其他抗抑郁药，或合并某些中成药，以及采用其他非药物的方法等。不少患者反馈，抗抑郁疗效未受影响，性欲问题也有所缓解。

需要注意的是，抗抑郁药的作用虽然有了很大进步，但依然有很多不完美之处。患者和家属能做的就是，和医生建立医患同盟，及时向医生反馈药物副反应，而不要讳疾忌医，以便及早进行必要的干预，促进夫妻关系和谐。▲