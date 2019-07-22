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勃起不佳时，换种方式爱

杨帆

2019年07月22日16:03 来源：人民网-生命时报

性生活中，健康的男人也可能遭遇几次勃起不佳的情况，只要彼此都以良好的心态面对就无需担心。美国《时尚》杂志支招，勃起不佳时，换个爱的方式也能享受亲密的性生活。

1.亲吻全身。伴侣不能勃起时，可以尝试探索彼此的身体，看看什么样的亲吻、舔舐或触摸会让彼此都快乐。不要忽略男人的性器官，即使勃起不佳，也可以通过抚摸获得快感。

2.对视。因不能勃起而焦虑时，女性不妨告诉他：“今晚我们禁止传统的阴道性爱方式，除此之外，想干什么都可以！”比如，你们可以洗个长时间的泡泡浴、按摩后背，甚至赤裸着面对对方，夫妻应该把这些看成是一件没有什么压力又很性感的事。

3.早晨性爱。早晨男性睾丸激素较高，夫妻可利用这个时间性爱。采用基本姿势就好，因为越变换姿势，失败的可能性越大。侧身的勺式就很不错，还能挡住两个人早晨的口气。要强调的是，女性的态度非常重要。如果抱怨甚至嘲讽男方“不行”，会极大地伤害他的自尊心，甚至影响日后性生活。所以，积极鼓励和乐观态度，是获得性福的重要因素。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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