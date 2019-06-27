锻炼盆底肌，勃起更出色

盆底练习又叫凯格尔运动，可强健女性骨盆底肌肉，进而提升性爱感受、防治产后尿失禁等。最新研究发现，男性也可通过这一运动增进“性福”，对抗勃起障碍和早泄。

澳大利亚詹姆斯·库克大学的研究团队对650名定期进行盆底肌练习的勃起障碍和早泄男性患者进行了调查研究。结果发现，47%的勃起障碍患者练习盆底肌后症状有所改善，83%的早泄患者表示盆底练习很管用。

该研究参与者克里斯·迈尔斯解释说，男性盆底肌肉羸弱“会直接影响勃起强度以及射精过程”。他补充说：“与传统方法相比，盆底练习是一种非侵入性、更省钱的勃起障碍和早泄预防方法。”

盆底练习简便易行，可以进行类似“憋尿”的动作，但不是真的憋尿，也可以进行提肛运动。此外，锻炼盆底肌肉也有助于增强勃起能力，让男人在床上表现更出色。▲