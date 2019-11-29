国家卫健委最新发布：在京确诊的2名肺鼠疫患者仍病情危重

28日，国家卫健委卫生应急办公室发布在京治疗的两位肺鼠疫患者最新病情进展，公告中称，11月12日，在北京确诊的2名肺鼠疫病例仍病情危重，国家和北京市联合医疗专家组正在全力救治。其所有密切接触者已于11月21日全部解除隔离医学观察。

图片截自国家卫健委卫生应急办公室

事件回顾：

2019年11月12日，北京市确诊来自内蒙古锡林郭勒盟苏尼特左旗的2例肺鼠疫病例，目前已隔离治疗。

11月16日，内蒙古乌兰察布市化德县于确诊的1名腺鼠疫病例，继续在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其所有密切接触者已于11月23日全部解除隔离医学观察。

11月27日乌兰察布市四子王旗于确诊1名腺鼠疫病例，目前正在当地医院隔离治疗，总体情况平稳，其余4名密切接触者在当地进行隔离医学观察，无发热等异常。

国家卫健委在公告中称，目前，全国无其他新增鼠疫病例报告。

鼠疫是由鼠疫耶尔森菌感染引起的自然疫源性传染病，既往以腺鼠疫、肺鼠疫较为常见。腺鼠疫主要表现为发热、局部淋巴结肿大。

腺鼠疫主要因染疫跳蚤叮咬而感染，偶见剥食染疫动物或以其他方式直接接触染疫动物时经人破损皮肤侵入感染。一般情况下，肿大淋巴结无破溃的腺鼠疫病人无传染性。肺鼠疫主要表现为高热和呼吸道感染症状，可通过呼吸道传播，感染性强，病死率高。

内蒙古存在较大面积鼠疫自然疫源地，接触染疫的鼠类或野兔等动物可能感染鼠疫。

专家提示：

鼠疫可防可控可治，在疫情发生地区，要做到“三报三不”，即报告病死老鼠、野兔等，报告疑似鼠疫病人，报告不明原因高热病人和突然死亡病人；不私自捕猎疫源动物，不剥食可疑疫源动物，不私自携带可疑疫源动物以及产品出疫区。