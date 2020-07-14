如何传播、如何防护?这些鼠疫防控知识要知道

人民网哈尔滨7月13日电 7月13日，黑龙江省卫生健康委员会、省疾病预防控制中心发布鼠疫防控提示信息。

鼠疫的基本特点

鼠疫是一种烈性传染病，由鼠疫耶尔森氏菌引起，属于我国仅有的两个甲类传染病之一。传染性强、病死率高、传播速度快。潜伏期较短，一般在1至6天之间，多为2至3天，个别病例可达8至9天。

鼠疫的临床表现

感染鼠疫菌以后，临床可表现为腺鼠疫、肺鼠疫及败血症型鼠疫等类型。腺鼠疫最为常见，通常表现为发热和局部淋巴结肿大，治愈率高。肺鼠疫常表现为高热、咳嗽、胸闷、呼吸困难、咳血，由于起病急，病情进展快，如得不到及时治疗，病死率高。败血症型鼠疫为最凶险的一型，死后因发绀和皮肤出血坏死，皮肤呈紫黑色，故有“黑死病”之称。

鼠疫的传播途径

媒介传播：跳蚤是鼠疫传播的主要媒介。

接触传播：人类通过猎捕、宰杀、剥皮及食肉等方式直接接触染疫动物时，极易感染鼠疫。

飞沫传播：肺鼠疫患者的呼吸道分泌物中含有大量的鼠疫菌，患者在呼吸、咳嗽时将鼠疫菌排入周围空气中，形成细菌微粒及气溶胶，极易感染他人。如接触肺部感染鼠疫的动物，也可直接经呼吸道感染。

鼠疫的易感人群

人对鼠疫菌普遍易感，没有固有免疫。人类在感染过鼠疫菌后可获得终身免疫力。

鼠疫的治疗

药物首选链霉素，及时、足量、联合使用敏感的抗菌药物，可取得较好的疗效。

公众如何做好个人防护

养成良好的个人卫生习惯，如勤洗手。尽量避免去人群拥挤场所，去医疗机构或个人出现发热、咳嗽等相关症状时要及时佩戴口罩等。

如果怀疑自己与病例有过接触，可以进行自我观察，或向当地疾控部门主动报告，取得专业指导，一旦出现发热、咳嗽等症状时应及时就医。

外出旅游时尽量减少和野生动物接触，不去逗玩健康状况不明的旱獭等疫源动物，做好防跳蚤叮咬，通过使用驱避剂、减少躯体暴露，避免被跳蚤叮咬，不私自捕猎、食用野生动物。（杨雪楠、程岩）