普通人是怎么感染鼠疫的

编者按

近日，内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗确诊一例腺鼠疫病例。随后，内蒙古自治区宣布已发现三个鼠疫疫点，密切接触者已实施居家医学隔离观察。这是自去年11月以来，内蒙古地区第二次出现鼠疫病例。由于人类历史上出现过多次鼠疫大劫难，所以很多人闻之色变。事实上，在今天，通过有效的预防隔离措施和治疗手段，鼠疫早已没有那么可怕。本期我们就来详细介绍一下这种疾病的传播特点与防治方法。

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不同鼠疫传染性有高有低

鼠疫常见的类型有三种，即腺鼠疫、肺鼠疫和败血症型鼠疫。鼠疫从动物传染给人一般是通过鼠蚤叮咬皮肤。携带鼠疫杆菌的鼠蚤叮咬人后，鼠疫杆菌从皮肤侵入身体，首先到达最近的淋巴结，引起淋巴结炎症反应，导致人出现高热和淋巴结肿痛，肿痛的淋巴结区域可以摸到从鸽子蛋到鸡蛋大小的淋巴结，这就是腺鼠疫。

腺鼠疫的患者如果没有及时治疗，肿痛的淋巴结可能会化脓和破溃。这些脓液也有传染性，如果接触了可能会被感染。鼠疫杆菌还可能播散到血液和肺部，成为败血症型鼠疫和肺鼠疫。

从腺鼠疫发展而来的肺鼠疫叫作继发性肺鼠疫，肺鼠疫的患者会有重症肺炎的表现。肺鼠疫患者的呼吸道分泌物里有鼠疫杆菌，具有很强的传染性，其他人吸入后会被传染，从呼吸道吸入鼠疫杆菌的人，可以直接患上肺鼠疫，这种肺鼠疫叫作原发肺鼠疫。不管是原发肺鼠疫还是继发肺鼠疫，表现都是类似的，而且都具有呼吸道传播能力。在人与人之间传播的鼠疫主要是肺鼠疫。

腺鼠疫最常见，但是危险度比肺鼠疫低，一般没有传染性。而肺鼠疫患者则有很强传染性，而且如果治疗不及时病死率比较高。

鼠疫杆菌从淋巴结或者肺部扩散到血液中，就可能成为败血症型鼠疫。败血症型鼠疫比较少见，但是最凶险，病死率高，患者如果抢救不及时，可能发病后1到3天内死亡。败血症型鼠疫因为皮肤下出血而出现瘀斑，皮肤呈现紫黑色，因此，中世纪欧洲暴发鼠疫后称之为“黑死病”。

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不进入疫源地感染机会很小

鼠疫的传染源主要是鼠类以及其它啮齿类动物，在我国主要是黄鼠属和旱獭属，其它的动物例如野兔、狐狸、狼、骆驼以及一些家养动物例如猫、狗、羊也可以成为传染源。动物之间传播鼠疫主要也是因为被鼠蚤叮咬。

鼠疫本身是在动物间传播的。我国有12种类型的鼠疫自然疫源地，分布在19个省区，这些鼠疫自然疫源地的动物就可能携带鼠疫杆菌。一般情况下鼠疫不会感染人类，但是有些人由于职业需要或者因为旅游、探险进入了鼠疫自然疫源地，就存在被感染的风险。所以牧区的工作人员往往是感染鼠疫的高风险人群。进入牧区的人最容易被鼠蚤叮咬的部位在下肢，所以腺鼠疫最常见的症状是腹股沟淋巴结肿痛。还有一些人因为打猎或者旅游进入鼠疫自然疫源地，接触动物后也有感染风险。如果是剥食患鼠疫的动物，可能因为被鼠蚤叮咬感染，也可能因为皮肤伤口接触患病动物的血液、体液而被感染。剥食动物而感染的腺鼠疫更多出现于上肢腋窝和颈部淋巴结。

普通人如果不进入鼠疫自然疫源地，被感染鼠疫的机会很少，城镇地区的老鼠通常并不携带鼠疫杆菌。如果计划前往鼠疫自然疫源地旅游，一定要提前了解当地鼠疫的情况，尽量和野生动物保持距离，不要看到旱獭憨态可掬就去亲密接触。进入草原尽量穿长衣长裤、戴手套，尽量避免被鼠蚤叮咬，也不要在草地坐卧、打滚，不要在草地野餐和露营，尽量减少被感染的风险。

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感染鼠疫后的症状及治疗

人感染鼠疫后根据不同类型而有不同的症状，鼠疫患者共同特点是起病快、反复高热、寒战、呼吸急促、心跳快、剧烈头痛。腺鼠疫症状主要是淋巴结肿痛，主要是腹股沟、腋下、颈部，一般都是单侧肿痛，疼痛剧烈时患者不敢轻易活动。腺鼠疫可能被误诊为其他原因的淋巴结肿痛，例如急性淋巴结炎症、丝虫病引起的淋巴结肿大症、淋巴结结核症等，不过其他淋巴结肿大的疾病通常起病慢，发展也没有腺鼠疫那么快。

肺鼠疫则表现为剧烈胸痛、咳嗽、咳痰、咳血、呼吸困难、喘憋。肺鼠疫容易被误诊为普通的细菌性肺炎或者病毒性肺炎，因此需要和其他肺部感染疾病相区别，包括大叶性肺炎、流行性感冒继发肺炎、新型冠状病毒肺炎等。

败血症型鼠疫可以高热，也可以体温不升高，神志不清、意识模糊甚至昏迷，皮肤广泛出血、瘀斑、发绀、坏死，一些患者去世后身体呈紫黑色。败血症型鼠疫容易被误诊为其他原因的昏迷和休克，例如肾综合征出血热，流行性脑脊髓膜炎引起的败血症，蚊虫叮咬传播的流行性乙型脑炎，金黄色葡萄球菌或者链球菌感染引起的休克等。

人感染鼠疫后，通过及时的药物治疗可以有效控制病情。目前鼠疫的治疗以抗菌治疗为主，对症支持治疗为辅。抗菌治疗是指使用抗生素杀菌。链霉素是对抗鼠疫耶尔森氏菌最有效的抗生素，尤其在治疗肺鼠疫时疗效显著，以肌肉注射为主，可连续注射10天。庆大霉素也可用于人感染鼠疫的情况。四环素具有抑菌作用，对轻症患者较为有效，可以口服，也可以与其他抗生素一起使用。磺胺类药物目前广泛用于鼠疫的治疗和预防。磺胺类药物是最早人工合成的抗菌药，对鼠疫有较好的疗效，且此种药物使用方便，性质稳定，价格低廉。对症支持治疗是指通过解热镇痛、抗休克、呼吸支持、营养支持等手段，帮助患者尽快康复。

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家中发现老鼠怎么办

家养的仓鼠、兔子通常没有机会接触野生动物，动物也不会天然携带传染病，没有传染源就不会被感染，所以不用担心家养的仓鼠和兔子传染鼠疫。不过老鼠、兔子等动物口腔内确实有很多细菌，被咬伤后需要及时消毒伤口，避免发生细菌感染。如果伤口出现红肿疼痛、皮肤颜色改变等感染表现需要及时就医。

家庭发现老鼠需要科学灭鼠。首先是及时清理卫生死角和垃圾，减少老鼠的生存空间。其次尽量封堵所有老鼠可能进出房间的通道，例如空调的管路孔洞，下水道的孔洞等，让老鼠无处藏身也无法进入房间。房屋周围、楼道等区域可以在老鼠出没的地方投放合规的老鼠夹、粘鼠板和鼠药，同时做好醒目标识，避免他人尤其是儿童误接触鼠药。

家庭内不要随意摆放零食，家里的粮食和各种食物都要存放在老鼠无法接触的地方。如果有条件，尽量由社区管理人员邀请专业灭鼠公司统一开展灭鼠，以提高效率。如果在家中发现老鼠尸体，不要徒手触摸以免被鼠蚤叮咬，可以穿好长衣长裤，戴好口罩和手套，用密封塑料袋收集起老鼠尸体，联系社区物业管理部门处理动物尸体。

预防鼠疫包括预防腺鼠疫和预防肺鼠疫。腺鼠疫主要是动物身上的鼠蚤叮咬造成的，所以普通人预防腺鼠疫主要是避免接触鼠疫自然疫源地的动物，防鼠防蚤。如果必须进入疫源地，可以穿长衣长裤、长筒靴，戴手套，尽量不要裸露皮肤以免被鼠蚤叮咬。

旅游期间，大家尽量不要接触野生动物，包括野生动物尸体也不要去接触。不要购买野生动物，发现路边有动物尸体，要及时报告当地卫生和疾控部门。

如果仅仅是旅游，做好这些预防措施就可以了，不需要提前使用药物预防。如果在有鼠疫的地区被鼠蚤叮咬了，或者在没有防护的情况下近距离接触了肺鼠疫患者，可以使用四环素、多西环素、磺胺等药物来预防。

（作者：北京佑安医院感染中心二科副主任医师）