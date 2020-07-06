巴彦淖尔市确诊一例鼠疫病例 预警级别为三级

人民网北京7月6日电 5日，内蒙古巴彦淖尔市卫生健康委在官网发布《巴彦淖尔市乌拉特中旗确诊一例鼠疫病例》的消息。内容显示，7月5日，巴彦淖尔市乌拉特中旗温更镇1名牧民，在乌拉特中旗人民医院就诊期间，经专家组确诊为腺鼠疫病例。患者发病前曾在鼠疫疫源地内活动。目前，该患者已在当地医院隔离治疗，病情平稳。市旗两级党委、政府高度重视疫情防控，相关防控措施已落实。

专家提醒广大公众：严格按照鼠疫防控“三不三报”的要求，切实做好个人防护，提高自我防护意识和能力。

1、“三不”：不私自捕猎疫源动物、不剥食疫源动物、不私自携带疫源动物及其产品出疫区。

2、“三报”：发现病（死）旱獭及其他动物要报告、发现疑似鼠疫病人要报告、发现不明原因的高热病人和急死病人要报告。

3、应保持良好的个人卫生习惯，尽量避免去人群拥挤场所，去医疗机构就诊或个人出现发热、咳嗽等相关症状时要及时佩戴口罩。

4、若怀疑自己与病例有过接触可向当地疾控部门主动申报，取得专业指导，一旦出现发热、咳嗽、淋巴结疼痛、咯血或出血等症状时应及时就医。

同日，巴彦淖尔市卫生健康委发布“2020年乌拉特中旗鼠疫疫情Ⅲ级预警的通告”（以下简称“通告”）。“通告”明确，2020年7月4日，乌拉特中旗人民医院报告了1例疑似腺鼠疫病例，根据《内蒙古自治区鼠疫疫情预警实施方案》（内鼠防应急发﹝2020﹞7号）和《自治区鼠疫控制应急预案（2020年版）》（内政办发﹝2020﹞17号）的要求，经研究决定，于7月5日发布鼠疫防控Ⅲ级预警信息如下：

一是预警级别及起始时间

预警级别：Ⅲ级。

2020年7月5日起进入预警期，预警时间从本预警通告发布之日持续到2020年底。

二是注意事项

当前我市存在人间鼠疫疫情传播的风险，请广大公众严格按照鼠疫防控“三不三报”的要求，切实做好个人防护，提高自我防护意识和能力。不私自捕猎疫源动物、不剥食疫源动物、不私自携带疫源动物及其产品出疫区；发现病（死）旱獭及其他动物要报告、发现疑似鼠疫病人要报告、发现不明原因的高热病人和急死病人要报告。要谨慎进入鼠疫疫源地，如有鼠疫疫源地的旅居史，出现发热等不适症状时及时赴定点医院就诊。

按照国家、自治区鼠疫控制应急预案的要求，市卫生健康委将根据鼠疫疫情预警的分级，及时发布和调整预警信息。