重视品牌建设与管理，提升品牌竞争力一直是济川药业打造产品竞争力的重要内容。作为一家全国制药工业百强企业、A股上市公司，济川药业秉持“品质至上”质量理念，形成了“儿科、口腔、呼吸、消化、妇产”五大优势领域，培育了以蒲地蓝消炎口服液为核心的十大品牌产品群，蒲地蓝消炎口服液也是被《中国药典》收录的蒲地蓝消炎制剂。

古方今用育品牌

蒲地蓝消炎口服液配方载于卫生部《药品标准》重要成方制剂第三册（WS3-B-0649--91），它主要由蒲公英、苦地丁、板蓝根、黄芩四味药材组成，组方合理严谨。君药蒲公英，据《唐本草》《神农本草经》《中药大辞典》等历代医学专著记载，具有多种药用价值，被誉为“植物抗生素”。

传统中药，多采用煎煮服法，药物有效成分、作用机理、质量标准、检测方法并不十分清楚。为了继承好、利用好中药经典验方，实现古方今用，济川药业将之与现代制剂的新理论、新技术、新工艺、新设备相结合，建立了从传统的生药压片向提取制剂转变的现代制备工艺，制成了便于贮藏、便于携带、便于服用的口服剂型。

济川药业古方今用，提升了制药效率，且产品的安全性得到了有效保障，大大提升了蒲地蓝消炎口服液的科技含量和市场竞争力。

品质至上兴品牌

随着消费生态的改变，产品竞争已经由“价格竞争”转向“质量竞争”“品牌竞争”，济川药业充分认识到质量与品牌是增强产品竞争力的必要条件，品牌的核心是质量，质量为品牌赋予生命力。

《中国药典》是药品研制、生产、经营、使用和监督管理等均应遵循的法定依据，但济川药业推行的质量标准远高于此。致力于中药标准化、现代化，济川药业制定了300多项高于《中国药典》的企业内控技术标准，以更严更高的参数管控产品质量。

创品牌的过程就是质量提升的过程，蒲地蓝消炎口服液从中间体到成品，需要经过几十道工序，生产过程中哪怕有一点点差池，都会影响产品质量。为此，济川药业坚持不合格的物料不得用于生产、不合格的中间产品不得进入下道工序、不合格的成品不得出厂的“三不”原则，建立了从种植、前处理、提取、配料、灌装、灭菌、灯检、包装到仓储的过程管控体系，把质量隐患消灭在萌芽状态，达到生产管理零差错、质量管理零缺陷。

优质的中成药源于优质的中药材，道地化、规范化种植是中药材品质保证的关键，济川药业坚信“药材好，药才好”。为了把好中药材质量关，济川药业建立了10多个中药材种植、采收基地。在“中国板蓝根之乡”民乐县，公司建立了年产板蓝根1000多吨的种植基地；在河南、甘肃、山西建立6000多亩蒲公英采收基地。济川药业通过定基源、定产地、定采收适宜季节、定加工方法、定期对供应商进行审计“四定一审”原则，确保药材无重金属、无农药残留，保障了道地药材的质量和药性。

为了解决“定基源”技术难题，济川药业与中国中医科学院合作，利用最新的DNA物种鉴定技术，开展基因图谱研究，成功开发了蒲公英、板蓝根、苦地丁、黄芩DNA条形码检测系统、质量溯源系统。借助这项技术可对4味中药材进行快速、准确的鉴定，实施标准化管理。

中药产业的高质量发展离不开智能化，年产蒲地蓝消炎口服液超7亿支的1号液体楼就是济川药业打造的智能车间，内设具有国际领先水平的20多条进口生产线，引进了灭菌周转系统、AGV小车、乌曼全自动包装线等大型自动化设备，配制液监控装置、全自动灯检机、在线视觉检测系统等尖端过程监控设备。近年来，济川药业又不断强化数字质量管理，全自动化洗烘灌联动生产线采用人机界面操作系统，适时显示、打印生产过程的监控数据，整线自动完成包装容器的进料、清洗、灭菌及药液灌装，最大限度避免了人为操作误差和风险，确保产品质量。

学术研究强品牌

药品上市绝不意味着研究的结束，因为它仍存在无限的开发潜质，以及复杂的临床用药风险。济川药业深谙个中道理，对每批产品均进行质量跟踪，每半年进行一次留样观察、质量评价，确保产品质量稳定。

科技发展日新月异，济川药业对药品的临床研究永不满足。济川药业围绕“针对病症精准，辩证用药精细、组合处方精典、打造领域精品”四精理念，聚焦“机体生理、疾病病理、产品药理、联用机理”四理内涵，联合国内权威科研机构开展安全性、有效性研究已成为一项常态化工作。

与中国中医科学院联合实施的“蒲地蓝消炎口服液质量提升与抗菌优势评价”，以中药研究所陈士林所长为核心的专家团队，采用高分辨液质联用技术，鉴定出蒲地蓝消炎口服液含有79种主要活性成分，明确了药理学功效物质基础，为蒲地蓝消炎口服液广谱抗菌、抗病毒提供了科学的循证医学证据，做实了产品的临床应用。

今年11月，来自中国中医科学院、北京大学人民医院、广东省中医院、北京中医药大学、中日友好医院、天津中医药大学第二附属医院、江苏省中医院等科研院所十多位临床一线专家研制编撰的《蒲地蓝消炎口服液临床应用专家共识》被《中国中药杂志》收录并发布，为临床医护人员合理使用蒲地蓝消炎口服液提供了指导和参考。