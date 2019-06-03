好医生康复新液获“2018年度民族中药匠心产品”
6月1日，由中国医药工业信息中心、天府中药城管理委员会主办的“2019中国中医药产业创新大会”在四川彭州市举行。大会期间，“2018年度科技创新力中药企业”“2018年度民族中药匠心产品”榜单发布。好医生康复新液获“2018年度民族中药匠心产品”。
中国中医药产业创新大会旨在搭建推动中医药健康产业创新发展的政策及学术平台。本届大会以“顺势·汇策·融新”为主题，来自医药行业的行业专家、医院院长、企业家领袖等精英出席会议，从政策环境、经营战略、产品研发、市场投资等多维度探讨和分享中药产业创新发展中前瞻的理念及趋势。
会议期间，“2018年度科技创新力中药企业”“2018年度民族中药匠心产品”榜单正式发布。其中“2018年度民族中药匠心产品”以地位维度、竞争维度、创新维度和战略维度作为评价依据。
（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn