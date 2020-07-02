红日药业“一揽子计划”开展中药材产业扶贫

“家里这十多亩地以前一直种着粮食和蔬菜，没有技术，不知道种些什么能赚钱，有药厂技术员手把手地教，我愿意试试种药材。”定西市渭源县锹峪镇魏家山农户王满霞表示，作为建档立卡户，为增加收入，辟出了一亩多地尝试种植中药材。

据了解，王满霞所说的药厂技术员来自红日药业股份有限公司（以下简称红日药业）下属的甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称佛慈红日）。据佛慈红日技术员廖彬介绍，药农不仅能得到的免费中药材种植技术培训，还能在丰收季节享受到药厂的药材优先采购政策。

“我们提供技术，指导种植，通过对药材的需求，拉动当地对药材的种植，并且逐步向中药种植规模化、产业化、规范化转化。待到药材成熟，公司会向贫困药农优先收购，并且将以前‘药贩子’收药的利润让利给药农，来保证药农们的收益。红日药业已实现数字化管理，同时安排技术人员上门帮扶，这样既保证了中药材的种植品质，也免去农户担心药材卖不出去的后顾之忧。”廖彬解释说。

红日药业董事长姚小青表示，订单式采购不仅能增加药农种药材的信心，更能让扶贫工作持续发展，帮助当地农民脱贫不返贫。中药材带动脱贫致富，不仅体现在种植方面，最主要的还是其产业化发展。中药材脱贫不是简单的种植和销售，而是有着“一揽子计划”。

“公司目前已在多个国家级贫困县建立了中药饮片生产以及全成分中药配方颗粒生产等产业扶贫项目。”姚小青介绍，甘肃渭源县配方颗粒项目已于今年6月28日开工建设。红日药业为精准扶贫，在承德市建立的中药饮片生产基地及中药材中转基地，也于近日开始选址工作，当地农民中药种植培训、初加工技能培训正在逐步展开。