王毅：全力推动县医院能力建设

国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅主题演讲

11月25日，由国家卫生健康委员会医政医管局指导，人民网·人民健康主办，恒瑞医药支持的“强县域 千县行”全国片区交流会在浙江杭州举行。国家卫生健康委医政医管局医疗资源处处长王毅参加了本次活动，致辞并发表《全面推进县医院服务能力建设》的主题演讲。王毅表示，国家卫生健康高度重视县医院的能力建设，近期已经启动了新一轮五百强县医院能力提升工程，力争2020年有1000家县医院达到县级医院医疗服务能力推荐标准。

王毅在致辞中说，分级诊疗制度建设，是卫生与健康大会中提出的五项基本医疗卫生制度的重要组成部分。推进分级诊疗制度建设，着实实现四个分开，通过国家医学中心和区域中心建设，力争大部分疑难危重疾病在省域和区域得到解决，实现区域分开；按照“县强、乡活、村稳”的工作思路，大力推进县医院建设，发挥县级医疗服务体系的龙头辐射作用，提升县域医疗服务保障能力，力争大病不出县，实现城乡分开。加强单病种管理，实现上下分开；开展日间诊疗服务，提高服务效率，实现急慢分开。积极发展远程医疗，拓宽服务范畴，让群众就近享受到大医院的医疗服务。为此，国家卫生健康委从2015年开始制订县医院医疗服务能力的基本标准和推荐标准，并于2019年年初，在第一轮500强县医院能力建设基础上，启动新一轮500强县医院的建设。力争到2020年，实现全国有1000家县医院达到县域医院医疗服务能力的推荐标准。

近期，国家卫生健康委将印发医联体考核管理办法，将紧密型医疗联合体考核提到日程上，让每个医联体发挥效能和作用，实现利益、责任、服务、管理共同体，调动基层医务人员积极性，使各层级医疗机构落实自身功能定位，助力分级诊疗制度建设。他表示，此次在浙江举行“强县域 千县行”交流活动，既能发挥浙江省的示范带头作用，也希望各县域医院借此机会相互学习促进，推动提高县医院医疗服务能力水平。

在《全面推进县医院服务能力建设》主题演讲中,王毅首先介绍了卫健委推进县医院服务能力建设的基本情况。他说， 2013年开始，印发了城市三级医院服务指南和县医院的推荐标准和基本标准，从城乡医院对口支援和三级医院支援农村卫生工程，到现在对三级医院的对口帮扶工作，基于财政部对县医院硬件配置标准化基础上，国家卫生健康委多措并举，全力提升县医院能力。

王毅表示，2018年对口支援和三级医院对口帮扶贫困县医院累计派出医务人员6万人次，门急诊量3000万人次，管理出院患者300万次，新建临床特色专科5900余个，开展新技术、新项目近4万项，被评为二级甲等的贫困县医院已超过400家，达到三级医疗服务水平的贫困县医院30多家。目前，有1007家三级医院对口帮扶834个贫困县的1172家医院。

王毅说，分级诊疗建设一体两翼的两个抓手分别是医联体建设和家庭医生签约，城市医疗集团、县域医共体、专科联盟和远程医疗协作网是医联体建设的四种模式。

“目前，县医院属于飞速发展阶段，东部基础好、中部发展稳、西部发展快，县医院的综合服务能力明显提升。”王毅表示，我们对1600多家县医院做评估，368家县级医院达到60%以上推荐标准，22.4%县医院达到了服务能力推荐标准要求。内科专业方面，90%县医院对于呼吸、消化、内分泌均达到基本要求，71.4%县医院达到胸外科建设的基本标准；人力资源补充方面，人员编制数逐年上涨，在岗职工数逐年增加；设备配置方面，东中西部发展不均衡；信息化建设方面，县级医院应用水平从二三级到三四级转变。

对于下一步工作重点，王毅表示，第一步，开展新一轮五百强县医院能力提升工程，到2020年再实现500家县医院达到县医院医疗服务能力推荐标准，绝大多数县医院达到县医院医疗服务能力基本标准，努力实现大病不出县；第二步，继续做好城乡医院对口支援工作，对1000多家贫困县医院进行梳理考核；第三步，网格化布局组建县域医共体，按照规划发展、分区包段、防治结合、行业监管原则，组合医疗机构资源；第四步，推进远程医疗服务体系建设，通过远程医疗的便捷性，更好地向基层医疗机构形成辐射，让大医院的优质资源辐射到基层，让基层患者就近通过互联网平台享受到大医院的诊疗服务。（刘卿）