尿中泡泡，一定是肾病吗？

我们常说通过小便能看出一个人的肾脏是否健康，这就是每年体检都要验尿的原因。如果发现自己排出的尿液带有泡沫，我们需要进一步做哪些检查及哪些食疗可以对泡沫尿有帮助呢？听听广州中医药大学第一附属医院肾病科副主任陈刚毅主任医师的解答。

泡沫尿是哪些疾病的危险信号？

一般而言，人体出现泡沫尿的原因比较多。可能是急性肾炎、慢性肾炎、高血压肾病、糖尿病肾病、慢性肾衰竭等疾病所导致的尿蛋白引起。

●如果是急性肾炎或者慢性肾炎等引起，往往会伴随面部、下肢或者全身浮肿，有时候会出现尿量的减少，而正常成人每天尿量一般为1000毫升至2000毫升。

●如果是高血压肾病或者糖尿病肾病引起，有高血压、糖尿病的病史，可能会伴随视物模糊，明显口干，口苦，夜尿增多，也有可能出现下肢浮肿，甚至尿量的减少。

●如果是慢性肾衰竭引起，会伴随有体力下降，夜尿增多，身体浮肿和食欲下降，甚至恶心呕吐，口中有尿味等。

饮食过辣过度劳累也会出现泡沫尿

看到这，你也别被吓坏了。尿中有泡沫也不一定是疾病引起。饮食辛辣，过度劳累，睡眠不足甚至长时间的精神紧张等等也可能引起泡沫尿。

陈刚毅主任医师介绍，中医认为，饮食的不节，起居的失常都会损伤脾胃，导致湿浊内停，影响尿液的性状。对于一些非疾病导致的泡沫尿，往往分为“湿热”、“寒湿”、“脾虚”和“肾虚”等类型。

是病不是病？别猜了，去医院查查

对于上述两者的鉴别，最好能到医院进行相应的检查。最常用的检查就是尿液检查，如果出现尿中蛋白增高则提示肾炎的可能。则需要进一步到专科就诊，进行肾功能、免疫学、肾脏影像学等相关的检查。

如果既往有糖尿病病史，可能为糖尿病肾病的患者，需要进行糖化血红蛋白、尿蛋白定量和眼底检查等。如果蛋白尿，有贫血及高血压等表现，则需要检查血常规、肾功能等。

对于一些非疾病导致的泡沫尿，可以找中医师辨证后进行饮食调理。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞）