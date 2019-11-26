11月22至24日， 2019第三届中国康复医学会综合学术年会暨国际康复设备展览会在京召开。会议由中国康复医学会主办，中国康复辅助器具协会、中国残疾人康复协会、中国康复技术转化及发展促进会、中国医学装备协会、中国医师协会、中国研究型医院学会、中国卫生信息与健康医疗大数据学会协办，得到了日本康复医学会、梅奥医学中心、美国康复医学会、美国康复医师协会、美国华人康复医师协会等单位的大力支持与积极配合。

总结康复产业发展成就，交流康复医学先进理念

会议上，中国康复医学会会长方国恩致辞时回顾了我国70年来康复事业发展历程及展示各种康复设备发展成就，并总结了70年来我国康复医疗条件发生的巨大变化。同时，他对当前我国康复医疗工作、未来康复事业发展面临的形势任务进行深入分析，并对加快推进我国康复事业发展、更好发挥学会服务作用提出了希望和要求

中国科协学会学术部副部长刘兴平致辞时也表示，希望中国康复医学会不忘初心、牢记使命、把握机遇、守正创新，充分发挥学会的专家优势、学术优势、平台优势，打造世界一流品牌，提供世界一流的服务。

汇聚专家力量，助力康复事业发展

本次大会邀请了诺贝尔医学奖获得者、中国科学院院士、中国工程院院士，以及国内外康复医学领域数十位顶级专家学者参会，Barry Marshall教授、王辰院士、张伯礼院士、黄璐琦院士、胡大一教授、励建安教授等均带来内容丰富的演讲，既带来了康复医学领域最新学术理念，又展示了康复医学领域最新研究成果，并充分展示了专家风范。

其中，励建安教授对5G时代我国康复事业所面临的挑战与机遇带来主题演讲，他表示，5G时代的医疗标准与医疗格局都会发生翻天覆地的变化。5G时代将迎来万物互联，医疗模式发生改变，分级诊疗模式也会迎来一场革命。与此同时，远程医疗和互联网医院将会崛起，体医融合和康养融合也将走向新境界。大数据和人工智能将重新定位医保给付模式等。

多元企业参与，增强康复事业活力

年会开幕式通报表彰并颁发了2019年度中国康复医学会科学技术一等奖、2019年度中国康复医学会终身成就奖，并对优秀“康复医师、康复治疗师、康复护师”，优秀青年“康复医师、康复治疗师、康复护师”等先进集体、个人，以及优秀论文获奖人员进行了表彰颁奖。中国康复医学会骨与关节分会主任委员、北京中医药大学骨伤临床学系主任、东直门医院徐林教授接受采访时表示，骨与关节分会获得了中国康复医学会 “先进集体奖”，自己也获得了中国康复医学会“先进个人奖”，未来将砥砺奋进，开拓创新，将骨与关节康复推向新的高度。

此次会议除举办多场论坛之外，同期还举办了第三届国际康复设备展览会、新技术新产品推介、投资洽谈、商贸对接等系列活动。会议历时三天，延续往届规格，邀请国内外众多知名康复医学机构、科研院所、社会团体等汇聚一堂，就康复医学新产品、新技术等热议话题进行探讨交流，打造了一场康复医学同道互相交流、互相促进的学术盛宴。