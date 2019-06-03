2019年中华医学会北京分会内分泌和糖尿病学分会学术年会召开
近日，2019“一带一路”内分泌和糖尿病学术论坛暨第五届京津冀内分泌和糖尿病学术论坛落下帷幕。本次大会由中华医学会北京分会糖尿病和内分泌学分会举办。
中国人民解放军总医院内分泌科主任母义明、北京大学第三医院内分泌科主任洪天配、北京大学人民医院内分泌科主任纪立农、北京医院内分泌科主任郭立新和北京大学第一医院内分泌科主任郭晓蕙分别在主会场上做了专题报告和学术讨论。
除了常规的专题报告、讲座、文献交流外，大会还设置了“学术热点大讨论”环节，特邀国内权威专家学者针对时下热点话题做解读和探讨。
此外，本次大会还精选出30余篇优秀论文进行评比交流，评选出一等奖4名，二等奖12名，三等奖18名，以鼓励这些中青年医生成为中国内分泌代谢学术领域的优秀后备力量。（邓睿）
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