中华预防医学会第六次全国会员代表大会在京召开

8月25日，中华预防医学会第六次全国会员代表大会在北京隆重召开。国家卫生健康委李斌副主任、中国科协学术部刘兴平副部长（正局长级）出席会议并讲话。联合国艾滋病规划署驻华代表处国家代表桑爱玲女士、中国疾病预防控制中心主任高福院士、中华医学会饶克勤副会长兼秘书长分别代表国际组织、兄弟单位、兄弟学协会和基金会在开幕式致辞。中华预防医学会第三届理事会会长及第四、五届理事会名誉会长曾毅院士和学会历届领导，国家卫生健康委相关司局、直属单位及联系单位、兄弟学协会、基金会以及世界卫生组织驻华代表处、联合国儿童基金会驻华代表处、联合国人口基金驻华代表处、比尔和梅琳达?盖茨基金会北京代表处等国际组织代表出席会议。来自全国各省级预防医学会、疾病预防控制机构、妇幼机构、卫生监督机构、高等院校、科研院所以及相关企业的400余名代表参加了会议。

中华预防医学会第六次全国会员代表大会会场

开幕式上，中国科协学术部刘兴平副部长代表中国科协讲话，对中华预防医学会第五届理事会在坚持民主办会、推进治理改革、服务会员、推动科技创新、提升公众健康素养和承担政府任务等方面取得的成绩给予高度肯定。他要求学会要坚持党的领导，坚定走中国特色科技社团发展道路；打造发展平台，更好地服务于预防医学科技工作者；繁荣学术交流，更好地服务于创新驱动发展战略；推进科普创新，更好地服务于全民健康素养提升；整合智力资源，更好地服务于党和政府科学决策。

中国科协学术部刘兴平副部长（正局长级）讲话

国家卫生健康委李斌副主任在讲话中首先传达了孙春兰副总理对中华预防医学会第五届理事会工作报告的重要批示，孙春兰副总理充分肯定了学会第五届理事会的工作成绩,对第六届理事会工作提出了殷切期望。李斌副主任要求中华预防医学会要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升思想认识，指导学会改革发展；要加强党的领导，充分发挥政治引领和凝聚感召作用；围绕人民健康需求，充分发挥健康科普主力军作用；精进学术交流，发挥助力创新驱动发展的先锋作用；科学建言献策，充分发挥政府参谋助手作用。

国家卫生健康委李斌副主任（中）讲话

会上，王陇德会长以《不忘初心 牢记使命 创新进取 砥砺前行 打造公共卫生与预防医学先进科技社团》为题，代表中华预防医学会第五届理事会作了工作报告，全面总结了第五届理事会5年来取得的工作成绩，总结了经验和不足，对第六届理事会工作提出了期望和建议。

中华预防医学会第五届理事会会长王陇德作工作报告

大会审议通过了中华预防医学会第五届理事会工作报告和财务报告及《中华预防医学会章程》《中华预防医学会会员管理办法》《中华预防医学会会费管理办法（试行）》等文件。

大会选举产生了第六届理事会理事187名、常务理事60名，选举国家卫生健康委李斌副主任为学会第六届理事会会长，常继乐、顾东风、谷晓红、李立明、梁晓峰、乔杰、杨维中和张学等8位同志担任副会长，梁晓峰担任专职副会长兼秘书长。

会议高度评价了第五届理事会会长王陇德院士为我国公共卫生和预防医学事业发展做出的卓越贡献，宣读了关于聘请王陇德院士为中华预防医学会第六届理事会名誉会长的提议，并获得全体代表一致同意。李斌会长为王陇德院士颁发了中华预防医学会第六届理事会名誉会长聘书。

中华预防医学会第六届理事会李斌会长为王陇德院士颁发名誉会长聘书

为积极落实健康中国行动计划，会上，中华预防医学会发出了《积极参与健康中国行动倡议》，号召全国卫生与健康工作者落实预防为主工作方针、大力普及健康知识、全力维护人群健康、有力防控重大疾病，发挥预防疾病、促进健康的主力军作用，为提高人民健康水平贡献力量。

中华预防医学会杨维中副会长宣读《积极参与健康中国行动倡议》

2018年度优秀分支机构、2017-2018年度优秀期刊和期刊工作者表彰

会议还表彰了中华预防医学会2018年度优秀分支机构、2017-2018年度优秀期刊和期刊工作者。

积极参与健康中国行动的倡议

为落实健康中国行动计划，中华预防医学会向全国卫生健康工作者发出倡议：

让我们行动起来，落实预防为主方针 我们要树立大健康、大卫生的观念，坚定不移带头贯彻预防为主方针，坚持防治结合、联防联控、群防群控，采取有效干预措施，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。

让我们行动起来，大力普及健康知识 我们要积极做健康中国行动的倡导者、传播者、实践者，强化树立每个人是自己健康第一责任人的理念，引导群众建立正确健康观；坚持科学原则，积极参与健康科普创作，以公众易于理解、接受、参与的方式传播权威健康科普知识；及时有效破除各种健康谣言，助力形成健康生活方式，提升大众健康素养。

让我们行动起来，全力维护人群健康 我们要重点面向基层特别是贫困地区，深入开展健康扶贫；聚焦妇幼、青少年、老年人和职业人群，提供有针对性的健康服务，努力满足人民群众日益增长的健康服务需求。

让我们行动起来，有力防控重大疾病 我们要关注人群疾病谱变化，更加重视心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病和肝炎、结核病、艾滋病等重大传染病，关注严重精神障碍、地方病、职业病，加强科技攻关，促进科技成果转化和适宜技术推广应用；大力繁荣学术，促进人才培养，为推进健康中国建设培养更多后备人才队伍。

健康中国，我们在行动！让我们携起手来，发挥预防疾病、促进健康的主力军作用，全面落实健康中国行动计划，为提高人民健康水平、实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献！

中华预防医学会

2019年8月25日