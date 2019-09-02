中华医学会整形外科学分会第十八次全国学术交流会举行

由中华医学会整形外科学分会主办，中国医学科学院整形外科医院承办的2019年中华医学会整形外科学分会第十八次全国学术交流会于2019年8月29日至9月1日在北京国际会议中心召开。

今年的大会以“引领学术、创新超越、规范技术、协作发展”为主题，弘扬主旋律，回归医疗本质，通过大会主旨演讲、专科分论坛、论文评选等形式对目前我国整形外科整体学术发展的进行一次全面巡礼。

大会主席、中华医学会整形外科学分会主任委员栾杰教授在题为《从乳房再造的现状看中国整形外科的困境》的主题发言中谈到，中国整形外科的困境显而易见，以乳房再造为例，可谓是尚未重建，就已坍塌。他表示整形行业技术准入、行业标准制定、行业规范制定亟待解决。

中国医学科学院整形外科医院院长祁佐良教授表示，随着社会资本对整形外科行业的关注，越来越多的供方出现在市场中，导致目前已呈现出供大于求的状态；随着互联网公司更多医疗美容平台和产品的介入，好的方面是帮助更多人了解医疗美容，让更多人有了触及医疗美容的机会，但同时我们也看到，市场化的营销手段，也抬高了用户的预期，诱导了不良事件的发生，长此以往，或将让更多人对医疗美容行业失去信心。

8月30日举行的宋儒耀整形外科青年医师论坛【衡力杯】青年医生优秀论文评选演讲比赛中，来自中国医学科学院整形外科医院瘢痕治疗中心的李杉珊大夫取得第二名的佳绩。8月31日举行的中华医学会整形外科分会第九届青年委员会成立会议中，来自中国医学科学院整形外科医院乳房整形与再造中心的刘春军副教授当选为副主任委员。