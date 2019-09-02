中华医学会科学普及分会2019年学术年会在长沙召开

2019年8月30～31日，中华医学会科学普及分会2019年学术年会在湖南长沙召开。本次会议由中华医学会、中华医学会科学普及分会主办，湖南省医学会、湖南省人民医院承办，民福康协办。本次年会设置一会、一展、一秀，内容丰富，课程新颖，来自全国各地的医学科普领导者、管理者和骨干人员近400人参加会议。

本次会议除主会场外，还设有三个分会场。上午的主会场在王陇德院士的“科学、通俗、易操作，健康教育科普之要件”主题讲座中拉开序幕。王院士“10个网球”、“四个一”的健康饮食要领引起与会人员极大的兴趣，大家纷纷拍照转发至微信朋友圈。下午的三个分会场分别围绕医学科普·顶层设计、健康教育·传播路径、医院宣传·“势”在人为的主题展开，授课专家既有新华社、光明日报等媒体资深记者，又有做科普颇有心得的医护人员，还有集医院宣传负责人、医疗自媒体联盟发起人和传媒大学研究中心负责人于一身的跨界能人等。大咖们接地气的讲授，带来视觉和听觉的冲击，开启了听者的思路。会场座无虚席，主办方只得一再加座。

会上，还举办了由中国老年保健协会第一目击者现场救护专业委员会组织专家制定的国内首个《现场救护第一目击者行动专家共识》正式发布。中国工程院院士，中华预防医学会名誉会长，原国家卫生部党组副书记、副部长王陇德；中华医学会党委书记李国勤、副秘书长姜永茂；湖南省卫生健康委员会主任陈小春；中华医学会科学普及分会主任委员、中国医师协会医学科普分会会长郭树彬；中华医学会科学普及分会侯任主任委员、湖南省卫生健康委员会副主任祝益民；湖南省人民医院院长李小松上台点亮电子屏，与300余名参会代表共同见证这一激动人心的时刻。

在8月30日下午举行的医学科普创新案例展示大赛上，共有来自国内17家医院的19个案例参赛，经过选手精彩展现和评委综合评分，最后评选出十佳案例、优秀案例及最佳网络人气案例奖。这些案例有的介绍急救操如何与广场舞结合，将急救知识融入当地群众业余生活；有的阐释健康科普传播组织架构和立体化传播途径，多维度展现科普植根本土、拓展至各地的先进经验……其中，湖南省人民医院改编热门电影台词，医护人员变身消防员、银行职员等不同职业身份，将节奏鲜明动感、歌词朗朗上口的急救歌广场舞跳得热力十足，引发全场热烈掌声。

当天晚上，中华医学会科学普及分会举行了常委会、全委会会议。委员们就分会工作各抒己见，畅谈自己建议和规划，主任委员郭树彬、候任主任委员祝益民分别进行了点评和总结。大家纷纷表示，要以本次学术年会为开端，充分发挥学会平台作用，创新工作做法，拓宽工作思路，开创医学科普工作推向新局面。青委会换届选举会议同日举行，4位青年骨干当选副主任委员。