编者按：体检季刚过，很多人拿到体检报告看到乳腺增生、血糖升高、HPV感染等问题，难免会心生不安。针对这些困惑，北京清华长庚医院内分泌代谢科、心内科、普外科等领域专家来到人民政协报社开展义诊活动，专家们除了为大家解读体检报告，还现场做了相关科普。本刊特别整理这些科普内容予以刊发。

雾里看花的“乳腺增生”

随着经济的发展和社会的进步，广大妇女同胞们对自身的健康也越来越重视，其中乳腺健康是关注热点之一。这得益于媒体、医务工作者和热心人士多年的公益宣传，公众对乳腺相关疾病的知晓率和主动参与程度越来越高；得益于国家多年来的投入和建设，包含乳腺肿瘤在内的免费“两癌筛查”正逐渐成为一项普惠性的社会福利。

当我们拿到体检报告时，如何去解读乳腺检查的结果呢？当我们面对几乎人人都有的“乳腺增生”时，应该采取怎样的态度呢？

我们打开一份体检报告时，最有可能会在两个地方找到跟乳腺相关的检查，一是外科“查体”，一是“超声”检查。

查体是医生通过视诊、触诊，初步了解乳腺的健康状况。在这个环节中医生会重点关注如下一些情况：不对称度、乳头凹陷、乳头溢液、乳房的红肿热痛、局部皮肤隆起或凹陷、皮肤橘皮样改变、乳腺内可触及的结节或肿块、腋窝内可触及的肿大淋巴结等。

乳腺超声常见的有意义的结果包括：导管扩张、结节、囊肿、钙化等。有时在两癌筛查或某些体检套餐里，还有乳腺钼靶（X线夹板照相），常见的有意义的结果包括：结节、钙化、非对称致密影、结构扭曲等。如果大家看到上述情况中的任何一项，都提示我们应该前往医院进一步检查。

值得大家注意的是，查体和超声检查有时主观性较强，每一个医生查完的结论都可能不尽相同，即使相同也不代表就一定有问题，所以体检发现的“异常”都需要更多的证据来证实或排除，而且目前公认不主张把查体作为乳腺癌筛查的唯一手段，要多种手段联合起来。

可上面罗列了很多征象，但为什么唯独没有提及乳腺增生，而增生恰恰又是体检时出现最多的词汇，这又是怎么回事呢？

严谨的乳腺专科、超声科以及放射科，都轻易不再提增生这个词了。在世界乳腺病学界，乳腺增生也已不再是一项有意义的诊断了。因为经过长期观察和严格的临床研究，大家发现乳腺增生的概念很不清楚，增生与否跟乳腺健康实际没有关系、与乳腺癌也没有关系；乳腺增生治疗或不治疗，最终的结局也没有差别。

按照过去的习惯，只要查体时乳腺触诊起来质地不均匀、有“疙疙瘩瘩的结节感”，或者患者主诉有乳房不适感（如胀痛、刺痛、跳痛等，甚至放射到腋窝、肩膀、后背等），就可以诊断为乳腺增生。随着医学的进步，我们现在知道了，摸起来疙疙瘩瘩并不一定真的有结节，而乳房不适感也并不是乳腺出问题的表现，绝大多数情况下的乳房痛都是生理性的。

几乎所有的女性在一生中都或多或少会出现上述现象，恰恰是乳腺癌这样的“害人精”，它在很多时候是静悄悄的、不疼不痒，早期较小的时候也是摸不着的。“两癌筛查”这样的普查才是最有效的手段，通过定期规律地检查超声或钼靶，才能早发现、早诊断、早治疗。因此，当我们看到乳腺增生的诊断时，最佳选择就是到正规的乳腺专科去就诊，而不是担惊受怕、四处找药，更要警惕那些迎合患者恐慌心理推销高昂保健品或保健治疗的言论，不要被迷雾遮挡而看花了眼。

（北京清华长庚医院普通外科白熠洲）