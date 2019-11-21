萧忠彦 编译

临床上，医生们越来越关注降低收缩压对挽救患者生命的效果。减重、少吃盐、多运动和戒烟都是能持续降低收缩压的非药物好方法。如果你想实现更好的降压目标，可以参照美国“读者文摘杂志网站”总结的5种简单方法。

1.坐姿应正确。坐着时双脚晃动或交叉，是介于坐和站之间的姿势，会影响血压读数，因为两种姿势的血压是不同的。正确做法是：端坐在椅子上，后背平靠椅背，双脚平放在地板上，双腿不要交叉，否则会影响血液流动。

2.手臂有支撑。如果你的手臂在测量血压过程中位置太高或太低，心脏泵血就会更费力，导致血压读数偏高。正确做法是：把手臂平放在桌子上，与心脏的位置持平。

3.呼吸要缓慢。压力大时，血压就会上升。深呼吸可以缓解压力，降低血压。正确做法是：用鼻子深吸气，充满胸膛和腹部，然后慢慢通过嘴呼气，重复上述过程。

4.吃黑巧克力。一项对35项相关研究进行的文献回顾发现，身体健康的成年人吃富含黄烷醇的食物，如可可和黑巧克力，能将血压降低2毫米汞柱。但这并不意味着你应该在测量血压前吃它，日常生活中养成健康的饮食习惯才是正道。

5.做握力练习。研究发现，健康成年人每周做3次简单的握力练习，每次15分钟，持续10周后，收缩压就可降低约10毫米汞柱。不过要注意，避免在测血压前1小时做握力练习，以免影响结果。