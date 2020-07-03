考试紧张 两种方法可缓解

今年的高考时间为7月7日至10日，共分为4天进行，考生们进入紧张备考的倒计时。面对高考，考生或多或少会产生紧张情绪，心理医生表示要正确看待高考，适当的紧张反而能够帮助考生更好地备战高考。

心理专家提醒，面对高考，作为家长和老师要时常留意，当考生可能出现过度紧张情绪时，要采用正确的方式跟孩子交流，不要过度着急，产生不良影响。

同仁医院心理科主任韩学青表示，“其实适度的紧张是对我们自己的一种保护机制，在适度的紧张下身体会调动神经系统，让它有一些兴奋性，从而使考生能够很好地完成高考过程。”但是若紧张是过度的，那么可能就会有一些情绪方面的症状，比如说循环系统、呼吸系统、消化系统等。

韩学青提议，最好的缓解紧张方法就是散步，“因为我们在散步的时候，时常是晚饭后，此时天色已晚，孩子的警觉性处于一天中最低的时候，这时我们可以跟孩子进行沟通”。

同时他还提醒，作为学生自己要保证充足的睡眠，不要考前过度复习，产生不好情绪。最后，韩学青总结了两个方法帮助学生缓解紧张情绪。

一是坐在椅子上，腿平放，手放在膝盖上或者是桌面上，然后使劲握拳，像把所有的力气都用在两只手上。然后两只手再慢慢放松。这是肌肉紧张放松法。

第二种方法是腹式呼吸法。坐在凳子上，两条腿平放，两只手放在小腹上，深深地吸气，然后体会气体从鼻腔经过咽部、腹部到达小腹的过程，憋气坚持一下，然后再慢慢地把气吐出来。连续做两到三次，就会觉得有放松的感觉。