哈尔滨医科大学附属第一医院心内科副主任医师 公永太

李先生患有高血压病已五年，平时规律服用降压药，血压水平控制良好。一个月前李先生感到左脚大脚趾疼痛，到医院检查发现血尿酸升高，遵医嘱开始服用布洛芬及降尿酸药物。近两周，李先生出现晨起头晕症状，下午也偶感不适，来我科就诊后，发现他血压控制不佳，引起血压波动的原因则是布洛芬。李先生的情况临床上很常见。高血压患者大都依靠降压药来控制血压，但生活中的很多常用药，包括非处方药，都会干扰到降压药的效果，导致血压波动。最常见的是以下五类药物：

1.非甾体抗炎药，常见的为对乙酰氨基酚、吲哚美辛、布洛芬、罗非昔布等。这类药物具有抗炎、止痛、退热、抗风湿等作用，临床上广泛用于骨关节炎、类风湿性关节炎、发热和缓解疼痛等。研究表明，非甾体抗炎药能明显干扰血压，使得平均动脉压上升。曾有临床报道，服用罗非昔布片两年以上的患者，发生心血管事件风险有所增加。

2.糖皮质激素，常用的有可的松、泼尼松、倍他米松等。该类药物广泛应用于临床，是治疗风湿免疫系统疾病、过敏性疾病、自身免疫性疾病的一线用药，很多患者常年服用。这些药物可导致机体出现液体潴留，从而引起血压升高。高血压患者服用激素时应监测血压变化，及时调整治疗方案。

3.拟肾上腺素药物，包括肾上腺素、去甲肾上腺素、麻黄碱等。这类药物通过刺激肾上腺素受体，起到收缩血管及舒张支气管等作用，用来平喘和治疗鼻充血。因其可直接作用于血管，过量使用时会造成血压急剧升高，心脏病患者要慎重应用。

4.含钠的药物。氯化钠是人体体液的主要成分之一，也是维持血压平稳的重要成分。但过量应用氯化钠会引起液体潴留，造成血液循环量增加，血压升高。当手术后需要大量补液时，高血压患者要控制氯化钠溶液的摄入量，以免造成高血压或心脏负荷过重。同时，输入血浆制品或应用抗生素钠盐时，也会出现类似表现。

5.口服避孕药，主要包含雌激素、雌二醇和孕激素。这类药物副作用不可忽视，一般在用药数月后可导致用药者血压升高，偶尔能发展为急进型高血压，停药后症状逐渐消失。

除上述药物外，单胺氧化酶抑制剂，如托洛沙酮，为常用的抗抑郁药，也可导致高血压。某些中药，如甘草及其衍生物，也可引起血压升高。