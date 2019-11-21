手凉脚痛看什么科
河北读者刘先生问：我今年68岁，有“三高”，控制时好时坏，近3个月感觉手脚凉、麻，走多了还觉得右腿疼。看过皮肤科、骨科都没问题，医生说查查血管，请问有关吗？
北京清华长庚医院血管外科主任吴巍巍解答：手脚冰冷和血管有很大的关系。一旦血管功能出现障碍，就会影响血液运行输送，造成手脚冰冷。如果出现以下这些症状，建议及时到血管外科就诊排查。
1.肢体活动后疼痛：医学上将肢体活动后疼痛称为“间歇性跛行”，即行走一段距离后出现肌肉酸胀疼痛，休息一会可缓解，再行走一段距离后又重复出现疼痛症状。有些患者不活动时也可出现明显疼痛，影响夜间休息，则可能提示疾病发展严重了，如出现了下肢动脉硬化闭塞，治疗不及时甚至会导致截肢。所以，发现上述症状需及时到血管外科就医。
2.肢体肿胀：尤其表现为早晨起床后减轻、下午加重的肢体水肿，或各种突发的肢体肿胀，要小心静脉血栓。
3.肢体或足趾破溃：如果既往合并高血压或者糖尿病的老人，因为意外受伤出现肢体或足趾破溃，且经过1~2周也无法愈合，也可能是下肢动脉硬化闭塞或糖尿病足的表现，要及时到血管外科就医，否则破溃会继续扩大，威胁肢体甚至生命。
4.脉搏减弱消失：健康人可在手腕或脚面触及明显动脉搏动，如果搏动减弱或消失，提示动脉狭窄或堵塞，需及时就医。
5.搏动性肿物：颈部、肢体或腹部摸到搏动性肿物，搏动频率与心跳相近，提示可能存在动脉瘤，如不及时治疗可能会破裂危及生命。
6.静脉曲张：肢体青筋暴露，甚至出现瘙痒、发黑、破溃、静脉炎症等。
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